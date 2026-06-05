Nach Attacke auf Frau in Altona: Wolf wahrscheinlich tot

Sein Auftritt im Hamburger Stadtgebiet sorgte für mächtig Aufsehen. Doch der Wolf, der in Altona eine Frau attackierte, könnte bereits tot sein.

Ende März lief der junge Wolf noch durch Altona. Jetzt soll er tot sein. Laut NDR brach der Kontakt zu dem Peilsender, mit dem man das Tier ausgestattet hatte, Ende Mai ab. Das letzte Signal gab es 160 Kilometer entfernt von Hamburg.

Wolf aus Altona vermutlich tot

„Die verwendeten Sender sind technisch äußerst verlässlich und erprobt; ein Defekt oder ein herkömmlicher Verlust des Halsbandes wird nach so kurzer Laufzeit als unwahrscheinlich eingeschätzt“, so ein Sprecher der Umweltbehörde. Man habe nach dem Wolf gesucht, doch weder ihn noch das Halsband gefunden, so der Sprecher. Vielmehr gehe man davon aus, dass er tot sei.

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Dass der Wolf erschossen und der Sender dabei zerstört wurde, sei möglich. Die Behörden ermitteln noch zu dem Fall.

Nach Angriff auf Frau in Altona – Wolf freigelassen

Der Wolf hatte am 30. März eine Frau in einer Einkaufspassage angegriffen. Sie wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Nach früheren Angaben geht die Hamburger Umweltbehörde davon aus, dass der Wolf die Frau gebissen hat, als diese mutmaßlich auf das panische Tier zugegangen sei, um es durch die gläsernen Automatiktüren der Einkaufspassage nach draußen zu lassen.

Der Wolf wurde am Jungfernstieg eingefangen und ins Wildgehege Klövensteen gebracht. Lars Ebner Der Wolf wurde am Jungfernstieg eingefangen und ins Wildgehege Klövensteen gebracht.

Naturschützer bezweifeln, dass der Wolf die Frau angegriffen und gebissen hat. Sie verweisen etwa auf eine Zeugin, die gesehen haben will, dass der Wolf die Frau angesprungen, aber nicht gebissen habe. Dabei habe er sie möglicherweise mit der Pranke verletzt.

Polizei fand Tier in Binnenalster

Später fing die Polizei das Tier im Bereich der Binnenalster ein. Er wurde in eine Wildtierstation nach Sachsenhagen im niedersächsischen Landkreis Schaumburg gebracht. Was mit dem Wolf geschehen sollte, führte zu heftigen Diskussionen. Anfang April wurde das Tier im südlichen Stadtgebiet von Hamburg wieder ausgewildert.

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Anschließend habe sich der Wolf unauffällig in einem festen Revier in einem ländlichen Bereich in Niedersachsen, über 150 Kilometer weit weg von Hamburg, niedergelassen. „Auf seiner gesamten Route hat sich das Tier völlig unauffällig und wolfstypisch verhalten“, so der Sprecher der Umweltbehörde. (dpa/esk)