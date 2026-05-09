Nach Antisemitismus-Skandal auf Jubiläumsfest: So reagiert der Bezirk

Der Streit um das DITIB-Jubiläumsfest in Bergedorf spitzt sich weiter zu: Nachdem bereits mehrere umstrittene Redner ausgeladen wurden, fordert die FDP nun die komplette Absage der Veranstaltung. Jetzt reagiert das zuständige Bezirksamt.

Hintergrund ist die Debatte um mehrere angekündigte Gäste des Festes, denen antisemitische oder islamistische Positionen vorgeworfen wurden. Nachdem bereits mehrere Prediger von der Gästeliste gestrichen worden waren, geriet zuletzt auch der als Nachrücker angekündigte türkische Influencer Sertaç Abi wegen umstrittener Social-Media-Beiträge in die Kritik.

Bezirksamtsleiterin traf DITIB-Gemeinde

Infolgedessen traf sich die Bezirksamtleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann (SPD) am Donnerstag mit der DITIB-Gemeinde Bergedorf. Nach Angaben des Bezirks versicherte die Gemeinde dabei, die eingeladenen Personen sowie das Bühnenprogramm des geplanten Kultur- und Begegnungsfestes gründlich zu prüfen. Die kritisch diskutierten Personen würden nach Angaben der Gemeinde nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

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Außerdem habe die Gemeinde klargestellt, dass das Fest nicht als politische Veranstaltung geplant sei. Geplant sei vielmehr eine Feier zum 40-jährigen Bestehen der Gemeinde mit kulturellem und religiösem Charakter.

Eine Absage plant das Bezirksamt nach aktuellem Stand nicht. Das Fest soll weiterhin vom 14. bis 17. Mai stattfinden. Trotzdem stellt eine Sprecherin klar: „Das Bezirksamt akzeptiert es nicht, wenn auf offener Bühne Personen auftreten, die für problematische, antisemitische oder islamistische Positionen stehen.“ Von der Gemeinde werde erwartet, dass sie ihr Bekenntnis dazu ernst nimmt und die Veranstaltung entsprechend gestaltet.

FDP kritisiert Umgang mit DITIB

Für die FDP reicht das nicht. Jacobsen hatte bereits die komplette Absage des Festes gefordert und den Umgang des Senats mit DITIB scharf kritisiert. „Mir ist es einfach nur noch peinlich, wie dieser Senat sich von DITIB vorführen lässt“, sagt die Politikerin zur MOPO.

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Sie fordert, das gesamte Fest abzusagen: „Kinderfest vorne, Hamas-Applaus hinten – genau das darf es auf einem öffentlichen Platz in Hamburg nicht geben.“