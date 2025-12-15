mopo plus logo
Philipp Stricharz

Philipp Stricharz, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Hamburg (JGHH) Foto: Christian Charisius/dpa

  • Rotherbaum

Juden nach Anschlag in Australien: „Wir erleben in Hamburg viel Solidarität"

Kerzenlicht, Musik und Streetfood: Mit einem kleinen Markt hat die Jüdische Gemeinde Hamburg am Sonntag auf dem Hof der Joseph-Carlebach-Schule den Beginn des achttägigen Lichterfestes Chanukka gefeiert. Die Veranstaltung wurde überschattet von den grausamen Ereignissen in Australien, wo am Bondi Beach 16 Teilnehmer eines Chanukkafestes erschossen wurden. Die MOPO sprach mit dem 1. Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Philipp Stricharz, über die Folgen des Anschlags für Hamburg, warum die Dämonisierung Israels für Juden in aller Welt eine Gefahr darstellt und wieso der Westen im Kampf gegen Islamismus besonders von Muslimen lernen kann.



