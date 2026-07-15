Inka und Ralph Orth, Eltern der bei der Ahrtal-Flut verstorbenen Johanna, stehen in der „Pâtisserie Johanna“ in der Hamburger HafenCity. Jörn Hüneke/dpa

Die leidenschaftliche Konditorin wollte ihre eigene Patisserie eröffnen. Dann starb Johanna Orth 2021 in der Ahrtal-Flut. Mit einer posthum eröffneten Konditorei in der HafenCity haben ihre Eltern den Traum ihrer Tochter verwirklicht.

Mit der Patisserie erinnern Ralph und Inka Orth an ihre Tochter. Seit Anfang 2024 betreiben sie die „Pâtisserie Johanna“ in der HafenCity.

„Die Patisserie war immer ein Traum von Johanna. Johanna wollte schon sehr, sehr früh diesen Beruf erlernen“, sagt Vater Ralph Orth. Und sie plante, eine eigene Patisserie zu gründen. Im April 2021 hatte die gelernte Konditorin aus Bad Neuenahr die Meisterschule beendet. Für ihren zukünftigen Laden hatte sie schon einen Business-Plan erstellt und ein Logo entwerfen lassen.

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„Signature-Praline“ mit Kirsch-Nougat-Füllung

Das Paar hatte Hamburg, als eine seiner Lieblingsstädte, für die Konditorei-Eröffnung gewählt und pendelt jetzt zwischen Rheinland-Pfalz und der Hansestadt. Es gibt Törtchen, Macarons, Gebäck und Quiche. Auch ein Online-Shop gehört dazu. Eine „Signature-Praline“ mit Kirsch-Nougat-Füllung und einem Schmetterling ist Johanna gewidmet.

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Eine Bronze-Statue der verstorbenen Tochter Johanna steht in der Patisserie in Hamburg Jörn Hüneke

Das richtige Rezeptur dafür zu finden sei nicht leicht gewesen, sagt Mutter Inka Orth. „Aber irgendwann war sie wirklich so, wie Johanna sie bei ihrer Prüfung gemacht hatte.“

Fotos erinnern an Johanna

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Aber die Patisserie ist auch Erinnerungsort – an den Wänden hängen Fotos der Verstorbenen. „Uns tut das sehr gut und es war uns sehr, sehr wichtig.“ Durch die Bilder sowie von einem Künstler entworfenen Bronze-Statuen lebe sie weiter. „Für uns bedeutet es, dass wir jeden Tag über Johanna sprechen und sie dadurch auch weiterhin der Mittelpunkt der Familie ist.“

Viele Gäste kämen auch wegen der Geschichte der Tochter – einige von ihnen hätten auch Schicksale erlebt. „Manchmal gibt es Kunden, die einfach reinkommen und sagen: Darf ich Sie mal in den Arm nehmen – das ist voll in Ordnung für uns.“ Denn tröstende Worte gebe es für ihre Trauer oft nicht.