Nach Absetzung von NDR-Moderatorin: das sagt der neue Intendant

Der neue NDR-Intendant Hendrik Lünenborg räumt Fehler im Umgang mit der umstrittenen Personalie Julia Ruhs ein. Die „Kommunikation war an der Stelle wirklich nicht optimal. Das kann man gar nicht anders sagen, denn wir haben ja das Format fortgesetzt“, sagte Lünenborg im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Der NDR habe mit Tanit Koch dafür eine neue Moderatorin gewonnen. „Es ist niemand gecancelt worden“, betonte er. Ruhs werde das Format weiterhin beim Bayerischen Rundfunk (BR) präsentieren.

Ruhs hatte die Pilotfolgen des Formats „Klar“ moderiert – produziert von NDR und BR. Nach der Auftaktsendung zum Thema Migration, in der sie unter anderem über Gewalt im Zusammenhang mit Einwanderung berichtete, war Kritik laut geworden. Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR äußerten in einem internen Schreiben, dass journalistische Standards verletzt worden seien.

Julia Ruhs moderiert „Klar“ nicht weiter

Am Mittwoch entschied der Sender, Ruhs nicht mehr für die NDR-Ausgaben des Formats einzusetzen. Die Journalistin wird jedoch weiter die „Klar“-Sendungen beim BR moderieren. Die Entscheidung wiederum rief Proteste aus der Politik hervor: Vor allem Union und AfD kritisierten die Absetzung. Ruhs warf dem NDR „Cancel Culture“ vor.

An ihre Stelle tritt nun Tanit Koch, frühere Chefredakteurin von „Bild“ und der RTL-Zentralredaktion. Sie soll nicht nur moderieren, sondern auch redaktionell mitarbeiten. Er freue sich, „dass wir so eine profilierte, erfahrene Journalistin gewonnen haben, die einen ganz eigenen Blick auf unser Land hat und das wird uns sicher gut stehen“, sagte Lünenborg.

NDR und BR produzieren ab 2026 neue „Klar“-Folgen

Dass Koch 2021 den Bundestagswahlkampf des damaligen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet leitete, sieht der Intendant gelassen: „An Personalien scheiden sich immer wieder mal die Geister. Das müssen wir aushalten, weil wir sonst uns selbst auch zu sehr einschränken. Sie ist eine gelernte Journalistin und sie hat bewiesen, dass sie unabhängig arbeiten kann.“

Ab 2026 werden die „Klar“-Folgen abwechselnd vom NDR und vom BR produziert. Geplant ist auch eine höhere Episodenzahl. (dpa/mp)