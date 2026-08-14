Ein Teil des Hauses von 1894 wurde schon abgerissen. Jetzt rückt der Denkmalschutz in den Fokus – mit möglichen Folgen für den Eigentümer.

Trümmer liegen nach dem Teilabriss des einsturzgefährdeten Hauses an der Holstenstraße 195/197 im Hinterhof. Johanna Schneeberger

Ein Teil des Hauses ist weg, Wohnungen liegen in Trümmern, Mieter kommen nicht an ihr Hab und Gut. Und jetzt kommt ein Detail ins Spiel, das für den Eigentümer noch unangenehm werden könnte: Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Erleichterung für die Bewohner der Holstenstraße 199 und 191/193, neben dem halb abgerissenen Haus: Sie dürfen am Freitag in ihre Wohnungen, um persönliche Gegenstände zu holen – allerdings nur einzeln und jeweils nur zehn Minuten. Das bestätigte die Sprecherin des Bezirksamts Altona der MOPO. Zunächst hatte der NDR berichtet.

Haus-Desaster Holstenstraße: Ursache noch unklar

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Die beiden Wohnhäuser sind derzeit gesperrt, denn noch immer ist nicht geklärt, wie es um die Stabilität des zwischenliegenden Altbaus mit der Nummer 195/197 steht. Das Haus drohte einzustürzen und musste deshalb unvermittelt evakuiert und kurz darauf zum Teil abgerissen werden. Die Lage gilt als lebensgefährlich – die elf Mieter dürfen nicht einmal ihre Sachen aus den verbliebenen Räumen holen. Küchen, Badezimmer sowie WG- und ein Kinderzimmer liegen bereits in den Abriss-Trümmern.

Zur Ursache des Desasters gibt es derzeit nur Mutmaßungen. Wegen des hohen Alters des Ensembles ist unbekannt, wie es unter dem Gebäude genau aussieht – der fünfstöckige Bau stammt aus dem Jahr 1894.

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Die Abrissarbeiten an dem einsturzgefährdeten Wohngebäude in der Holstenstraße haben begonnen. NEWS5 / Fabian Höfig

Nun wird bekannt: Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Das gesamte Ensemble der Holstenstraße 185 bis 197 und Suttnerstraße 36 bis 42 ist seit 2013 geschützt, wie eine Sprecherin des Denkmalschutzamts der MOPO sagte. Der Häuserzug gilt als Zeugnis der Stadtentwicklung Altonas zur Gründerzeit und prägt mit seinen typischen Fassaden das historische Straßenbild.

Hamburg: Das sagt das Denkmalschutzamt

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Auch der hintere Gebäudeteil, der am Dienstag eingerissen wurde, war ein für Hamburger Etagenhäuser der Jahrhundertwende typischer Hinterflügel. „Durch den Abbruch des hofseitigen Gebäudeflügels wird empfindlich in das bauliche Gesamtgefüge des gründerzeitlichen Etagenhauses eingegriffen“, so die Sprecherin. Der Denkmalstatus werde dadurch jedoch nicht aufgehoben.

Grundsätzlich sind Eigentümer per Gesetz verpflichtet, ein Denkmal zu erhalten, zu schützen und instand zu setzen. Geschieht das nicht, kann das Denkmalschutzamt dem Eigentümer zunächst eine Frist setzen und notwendige Arbeiten letztlich auf dessen Kosten veranlassen. Allerdings wusste das Amt nach eigenen Angaben nichts von Mängeln an dem Gebäude.

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Droht dem Hausbesitzer nun also eine Strafe? „Das Denkmalschutzamt wurde vom Bezirk über die Abbruchmaßnahme informiert und hat den Eigentümer hinsichtlich der denkmalfachlichen Belange kontaktiert“, so die Sprecherin. Bevor über das weitere Vorgehen entschieden werden könne, müssten zunächst die Schadensursachen am Gebäude und der Zustand des verbliebenen Gebäudeteils geklärt werden. Grundsätzlich könne das Unterlassen notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen eine Ordnungswidrigkeit darstellen, müsste jedoch im Einzelfall geprüft werden. Ob das in diesem Fall zutrifft, ist offen.

Streit um Wohnhaus: Mieter erheben schwere Vorwürfe

Die Mieter jedenfalls werfen dem Eigentümer vor, das Gebäude nicht ordentlich instand gehalten zu haben. Zudem seien fünf Wochen zwischen der Information über neue Risse an der Hausrückwand und der Überprüfung vor Ort vergangen. Das Landeskriminalamt prüft derzeit baurechtliche Hinweise auf eine mögliche strafrechtliche Relevanz. Der Anwalt des Eigentümers weist die Vorwürfe zurück.

Einsatzkräfte stehen am 23. Juli vor einer Häuserzeile in der Holstenstraße im Stadtteil Altona. Das Haus in der Mitte ist akut einsturzgefährdet. picture alliance/dpa | Bodo Marks

Donnerstagnachmittag wurde bekannt, dass eine weitere Wand des Gebäudes abgerissen werden muss. Wann das passieren soll, wusste das Bezirksamt noch nicht. „Sobald diese Arbeiten erfolgt sind, kann die Situation erneut bewertet werden, ehe weitere Entscheidungen getroffen werden können – z.B. ob die beiden benachbarten Gebäude mit den Hausnummern 191/193 und 199 wieder genutzt werden können“, sagt eine Sprecherin der MOPO.

Unterdessen soll der Schutt im Hinterhof samt der unter den Trümmern begrabenen Gegenstände abtransportiert werden, damit die Bewohner darin nach ihren Sachen suchen können. Bis dahin soll auf Forderung des Anwalts der Mieter ein Wachdienst eingerichtet werden, um das Eigentum zu schützen.