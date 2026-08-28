Die Nachbargebäude des Abrisshauses an der Holstenstraße wurden ebenfalls evakuiert – nun können die Bewohner aber wieder zurückkehren.

Die betroffene Häuserzeile in der Holstenstraße. Der hintere Teil des Hauses in der Mitte musste wegen akuter Einsturzgefahr abgerissen werden. (Archivbild) picture alliance/dpa | Lilli Förter

Die Bewohner:innen der Holstenstraße 199, 191/193 können nach drei Wochen wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Nachbargebäude des einsturzgefährdeten Hauses mit der Hausnummer 197/195 wurden evakuiert, da auch dort die Sicherheit nicht gewährleistet werden konnte. Nun wurden Sicherungsmaßnahmen und Prüfungen durchgeführt und ein Einzug ist wieder möglich.

„Nachdem wir bereits in der vergangenen Woche eine Lösung für die Hausgemeinschaft des Gebäudes 195/197 verkünden konnten, gibt es jetzt auch gute Neuigkeiten für die Bewohner:innen der Nachbargebäude 191/193 und 199: Sie können in ihre Wohnungen zurückkehren!”, so der Bezirksamtsleiter Altona, Dr. Sebastian Kloth.

Weiterhin untersagt ist die Nutzung der Balkone, Terrassen und des Hinterhofs. Das Bezirksamt erwartet vom Eigentümer, „seiner Verantwortung bzgl. weiterer Maßnahmen, die jetzt umgesetzt werden müssen, nachzukommen. Dazu zählt zum Beispiel die zusätzliche Absicherung der Hauseingänge.”

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Das einsturzgefährdete Haus wurde bereits Ende Juli evakuiert und Mitte August musste der hintere Teil des Hauses abgerissen werden. Die Bewohner bekamen vom Bezirksamt Altona und dem Bau- und Sparverein Altoba ein Ersatzhaus an der Chemnitzstraße für etwa zwei Jahre zur Verfügung gestellt.

Bewohner der Holstenstraße 195/197 nehmen Altoba-Angebot an

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Bisher war der Einzug nicht klar, da Teile der Wasserleitungen im Ersatzhaus aus Blei sind, was seit 2026 verboten ist. Außerdem war die Befristung des Angebots auf zwei Jahre ein Punkt, da ein erneuter Verlust des Zuhauses und eine erstmals nur vorübergehende Lösung die Situation nur kurzfristig zu lösen scheint.

Die Anwohner sagten der MOPO am Freitagmittag aber, dass sie sich als Hausgemeinschaft entschieden haben, das Angebot an der Chemnitzstraße anzunehmen. „Die Altoba war von Anfang an sehr transparent mit uns, auch was den Zustand und die offenen Punkte angeht, und sie werden da sogar einiges renovieren für uns und für die Leitungen wird ebenfalls eine Lösung gefunden”, so die Mietergemeinschaft.

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Sie sehen das Angebot als nicht selbstverständlich an und sind dankbar, als Hausgemeinschaft zusammenbleiben zu können. (js)