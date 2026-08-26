Wegen Geldproblemen und Kirchenaustritten muss das Jugendhaus der St. Pauli Kirche am Pinnasberg nach 46 Jahren schließen.

Steht vor dem Aus: Das Jugendhaus St. Pauli auf dem Gelände der Kirche am Pinnasberg. hfr

Das Jugendhaus der St. Pauli Kirche am Pinnasberg schließt endgültig: Am 28. September ist der letzte Öffnungstag. Das hat das Jugendhaus auf Instagram bekannt gegeben. Damit endet nach 46 Jahren ein Angebot, das Generationen von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil genutzt haben.

Lange war nur klar, dass das Jugendhaus noch in diesem Jahr schließen muss. Nun steht das genaue Datum fest: Am Montag, 28. September, öffnet die Einrichtung zum letzten Mal. Das Team lädt an diesem Tag von 14 bis 19 Uhr zu Kaffee und Kuchen ein und will sich von den Kindern, Jugendlichen und ehemaligen Besucherinnen und Besuchern verabschieden.

Jugendhaus St. Pauli: Letzter Tag am 28. September

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Auf Instagram blickt das Team zugleich dankbar auf die vergangenen Jahrzehnte zurück. „Wir bedanken uns bei allen Kids, Jugendlichen und allen ehemaligen Besucher, die das Jugendhaus die letzten 46 Jahre mit Leben gefüllt, besucht und geprägt haben“, heißt es in dem Beitrag.

Auch den Partnern aus dem Stadtteil dankt das Jugendhaus für ihre Unterstützung, die gemeinsame Arbeit und zahlreiche Projekte. Pastor Sieghard Wilm hatte bereits im Juni betont, dass er trotz der Schließung froh sei, dass es in unmittelbarer Nachbarschaft mehrere Angebote für Kinder und Jugendliche gibt. Genannt wurden unter anderem die GWA St. Pauli, der Silbersack und die Silbersack-Hood, die Teile der offenen Jugendsozialarbeit auffangen können.

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Warum das Jugendhaus St. Pauli schließen muss

Die Gründe für das Aus hatte Pastor Wilm bereits im Juni erklärt. Vor allem die finanziell angespannte Lage der Kirche macht den Weiterbetrieb unmöglich. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Mitglieder der St.-Pauli-Kirche auf rund 3000 halbiert.

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Hinzu kam eine Umstrukturierung der benachbarten Stadtteilschule am Hafen. Die Klassen ab Stufe 7 wurden an den Standort in der Neustadt verlegt. Damit verlor das Jugendhaus seine größte Besuchergruppe: die 14- bis 18-Jährigen. Für diese Altersgruppe hatte das zuständige Jugendamt Altona die finanzielle Förderung bereitgestellt. Nachdem die Jugendlichen nicht mehr in unmittelbarer Nähe zur Einrichtung zur Schule gingen, wurden die Gelder gestrichen.

Jugendhaus auf St. Pauli: Zuletzt nur noch 20 Jugendliche pro Tag da

Das Jugendhaus war 1980 gegründet worden und bot unter anderem Spiele, Sport, Kickboxen und Nachhilfe an. Zeitweise kamen täglich 50 bis 70 Kinder und Jugendliche. Zuletzt waren es nach Angaben der Kirche noch rund 20 pro Tag.

„Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen“, sagte Pastor Wilm bereits im Juni. „Doch es ging nicht anders. Unsere finanziellen Mittel sind erschöpft.“ Für die drei Mitarbeiter, die zuletzt an fünf Tagen in der Woche zwischen 14 und 19 Uhr für die Kinder und Jugendlichen da waren, sollten sozialverträgliche Lösungen gefunden werden.

Mit der Schließung am 28. September endet nun die Geschichte des Jugendhauses nach 46 Jahren. (vh/mp)