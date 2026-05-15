Nach 18 Jahren: Diese beliebte Hamburger Buchhandlung wird verkauft

Nach 18 Jahren beginnt für die Buchhandlung „Stories!” in Hoheluft ein neues Kapitel: Gründerin Annerose Beurich gibt ihr Geschäft ab. Wie es nun weiter geht.

Zum 1. Juni übernimmt die Münchner Buchkette Hugendubel den Standort am Straßenbahnring und führt ihn unter dem Namen „Stories! & Hugendubel“ weiter. Bei einem Termin am kommenden Donnerstag soll der Wechsel offiziell bekannt gegeben werden, wie das „Abendblatt” zuerst berichtete.

Die Buchhandlung ist über Hoheluft hinaus in Hamburg bekannt. Über 7000 Titel beherbergt Beurich in ihrer Buchhandlung. Das Konzept: Bücher sind wie Kunstwerke inszeniert. Statt Rücken an Rücken sind die Titel einzeln an den Wänden präsentiert – wie in einem Buchmuseum. Mittendrin lädt ein langer Tisch – umgeben von Stühlen – zum Lesen und Blättern ein.

Beliebte Hamburger Buchhandlung wird verkauft – vieles soll beim Alten bleiben

Der Wunsch nach Veränderung sei der Grund für diesen Schritt. Mit 62 Jahren wolle sie noch einmal etwas Neues machen, erklärte die Buchhändlerin gegenüber dem „Abendblatt”. Ihre Stammkundschaft habe sie bereits per Brief informiert.

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Die Buchhandlung „Stories!” hat seit 2008 ihre Filiale am Straßenbahnring in Hoheluft. Der Schwerpunkt des Sortiments liegt auf Belletristik. Dazu kommen Fotobände, Kinder- und Kochbücher, Reiseführer und auch eine große Auswahl englischsprachiger Titel. Neben den an den Wänden inszenierten Büchern gehören auch ein Lesesaal und eine kleine Kaffeebar zur Buchhandlung. (mp)