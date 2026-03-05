Nach 14 Jahren: Beliebte Dom-Attraktion kommt zurück

Bald beginnt der Frühlingsdom – mit einer guten Nachricht für alle, die den Nervenkitzel lieben. Nach 14 Jahren kommt die Achterbahn „Olympia Looping“ wieder zurück auf das Heiligengeistfeld.

Ab dem 20. März können Fahrgäste die weltgrößte transportable Loopingbahn testen – und mit bis zu 90 km/h die fünf Überschläge entlang rasen.

Dom: Achterbahn „Olympia Looping“ kommt zurück

„Eine echte Volksfest-Legende ist nach Hamburg zurückgekehrt“, heißt es auf dem Dom-Instagramkanal.

Die Achterbahn ist die größte transportable Loopingbahn der Welt. Sie wurde 1989 auf dem Münchner Oktoberfest eingeweiht, ist 1250 Meter lang, fährt mehr als 90 km/h – und verfügt über fünf Loopings, was der Achterbahn ihren Namen bescherte. (mp)