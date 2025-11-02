Aus der Ferne wirkt das markante Gebäude an der Notkestraße imposant, doch von Nahem fallen vor allem die abgeblätterte, gelbe Farbe und die mit Holzplatten verrammelten Fenster auf. Seit 13 Jahren schon steht die ehemalige Artillerie-Kaserne mit bewegter Geschichte in Bahrenfeld leer, das sorgte vor allem in der Bezirkspolitik immer wieder für Unmut. Jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache: Künftig soll hier vorwiegend eine bestimmte Gruppe wohnen.





