Sein Großvater Johann Lichtenfeld hat das Geschäft im Jahre 1901 gegründet. Seit 1991 ist Andreas Lichtenfeld in dritter Generation Eigentümer des Hamburger Familien-Unternehmens. Nun schließt der beliebte Laden in der Mönckebergstraße, der sich auf hochwertige Unterhaltungselektronik spezialisiert hat. Der MOPO verrät der Geschäftsführer Andreas Lichtenfeld, wie es zu dieser Entscheidung kam und was er an seiner Arbeit geliebt hat.

Fernseher, Plattenspieler, Soundboxen: Für Musikliebhaber:innen aus Hamburg ist der Laden „Lichtenfeld“ im Levantehaus unentbehrlich. „Es gibt nicht viele Läden in Hamburg, die auf diesem Niveau etwas machen“, so der Inhaber Andreas Lichtenfeld. Seit genau 50 Jahren arbeitet er schon in dem Traditionsunternehmen. Doch damit ist jetzt Schluss.