Nicht weit von der Autobahnabfahrt Allermöhe steht ein weißes Haus direkt am Deich seit Jahren leer und verfällt. Die Stadt hatte bei dem ehemaligen Gasthof ihr Vorkaufsrecht ausgeübt und das Gebäude 2020 erworben. Mittlerweile ist das schöne Efeu entfernt worden, das am Haus hochgerankt war, denn das Gebäude wird demnächst abgerissen. Dass es gekauft, aber nicht saniert und vermietet wurde, hat einen überraschenden Grund.





