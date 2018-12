Nach „Spiegel“-Skandal: Experte: Warum man zum Schwindler wird

Der Täuschungsskandal beim „Spiegel“ erschütterte die Medienlandschaft (MOPO berichtete). Der preisgekrönte Reporter Claas Relotius (33) verfasste jahrelang gefälschte Geschichten für das renommierte Nachrichtenmagazin und andere Medien. Was trieb ihn bei seinen Lügen an? Die MOPO fragte bei einem Psychologen nach.



Claas Relotius, der für seine Geschichten zahlreiche Journalisten-Preise erhielt, die er nun zurückgab, erfand Protagonisten, Zitate, Orte – alles für die Mega-Story. Laut „Spiegel“ sagte Relotius nach dem Aufdecken des Skandals vor einer ausgewählten Runde aus Ressortleitung und Chefredaktion: „Mein Druck, nicht scheitern zu dürfen, wurde immer größer, umso erfolgreicher ich wurde.“



Ist in unserer heutigen Leistungsgesellschaft jeder gefährdet, zum Schwindler zu werden? Dr. Götz Broszeit, Chefarzt an der Psychosomatischen Klinik im Asklepios Klinikum West, sagt: „Heute geht es nur um Leistung, wir leben in der Illusion, dass unser Wert als Mensch nur vom beruflichen Erfolg abhängig ist.“



Und der 33-jährige Hamburger war erfolgsverwöhnt, sogar sehr, gewann zahlreiche Reporterpreise. Broszeit: „Ruhm ist immer ein sehr gutes Antidepressivum, die Anerkennung tut einfach nur gut.“

Vor allem der Selbstwert ist laut dem Experten eng verknüpft mit beruflichen Erfolgen und Misserfolgen. „Wir machen uns nur selbst verantwortlich für unser Scheitern, beziehen berufliche Misserfolge nur auf uns“, so Broszeit.

Oft würden dabei andere Faktoren nicht beachtet, zum Beispiel Branchenumstrukturierungen, die den Druck von außen erhöhen. „Dieser übertriebene Selbstbezug erhöht auch die Neigung zu Lügengeschichten, das gilt selbstverständlich auch für den Fall Relotius.“

Laut „Spiegel“ gab Relotius in einem Gespräch an, dazu zu neigen, die komplette Kontrolle haben zu wollen, es nicht fertigzubringen, seinem Chef zu sagen, dass eine Geschichte nicht zustande kommt.



„Für Menschen, die immer die Kontrolle haben wollen, passt Scheitern einfach nicht ins Weltbild“, so Broszeit. „Berücksichtigt man die heutigen Anforderungen in der Berufswelt, ist jeder Mensch gefährdet zu täuschen. Wer fährt denn nicht schon einmal dicker auf oder übertreibt, um zu gefallen?“, sagt der Experte.

„Die Frage ist immer nur, ob man die Kurve kriegt, bevor es zu spät ist. Claas Relotius hat es so weit getrieben, dass es ihn ruiniert hat.“