NABU schlägt Alarm!: Stickoxid-Rekord an den Landungsbrücken

Alarmierende Zahlen an den Hamburger Landungsbrücken! Laut NABU sind ausgerechnet dort die höchsten Stickstoffdioxid-Werte Deutschlands gemessen worden. Das Stickoxid kann die Atemwege reizen und schädigen.

Im Zuge einer einmonatigen Messungen an den St. Pauli-Landungsbrücken ergab sich ein Spitzenwert von 98,5 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m3) Dabei handelt es sich um den dauerhaften Stickstoffdioxid-Gehalt der Umgebungsluft. Auch weiter oben auf der Promenade lag der NO2-Gehalt immer noch bei 54,5 µg/m3. Viel zu viel! Denn der Grenzwert für NO2 liegt bei 40 (µg/m3) im Jahresmittel.

Der NABU stützt sein Ergebnis auf die Auswertung einer bundesweiten Messkampagne der Deutschen Umwelthilfe (DUH), an der sich der NABU beteiligt hat. Dabei wurde an Häfen und Schiffsanlegern gemessen. Insgesamt wurde die NO2-Belastung in 232 Städten an 461 Stellen untersucht.

Die Werte sorgen auf Seiten des NABU für schwere Vorwürfe gegenüber der Stadt: „Die Politik ignoriert die giftigen Abgase der Schiffe und schützt Hamburgs Bürger nicht“, wettert Malte Siegert, Leiter Umweltpolitik bei NABU Hamburg. „Wer am Hafen lebt oder arbeitet, wird einer erheblichen Gesundheitsgefährdung ausgesetzt.“



Nun wolle man selbst aktiv werden, um dem Problem Herr zu werden: „Zusammen mit Anwohnerinnen und Anwohnern des Hafenbereichs wollen wir ein eigenes Messnetz aufbauen. Die Politik muss endlich erkennen, dass konkrete Maßnahmen gefragt sind.“ so Siegert weiter. Gemeinsam solle so die Datenlücke in städtischen Luftmessnetz ermittelt werden.