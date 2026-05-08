Blumen für Mama, Bier für Papa – Mythen und Fakten zum Mutter- und Vatertag

Frühstück ans Bett, Blumen und Dank für Care-Arbeit: Für viele Mütter erfüllt sich dieser Traum einmal im Jahr – am Muttertag. Ganz anders der Vatertag: An Christi Himmelfahrt ziehen Männer, ob Papa oder nicht, mit Bollerwagen voller Bier los und feiern vor allem sich selbst. Stecken eigentlich wirklich die Nazis hinter den „Gedenktagen“? Oder die Blumen- und Bierindustrie?

Haben wirklich die Nazis den Muttertag eingeführt?

Das Gerücht hält sich, weil der Muttertag gut in die Nazi-Ideologie der Mutter als Gebärerin „arischen“ Nachwuchses passte. Erfunden haben die Nazis ihn aber nicht. Er entstand lange vor der Machtergreifung in den USA. Die Nazis kaperten ihn jedoch für Propaganda und erklärten ihn 1934 zum Feiertag. Ab 1939 wurde zudem das Mutterkreuz verliehen – für Frauen mit besonderer „Gebärleistung“. Für Bronze mussten es mindestens vier Kinder sein.

Wer erfand den Muttertag?

Die amerikanische Feministin Anna Jarvis forderte 1907 einen Festtag für alle Mütter. Sie wollte ihre verstorbene Mutter ehren und auf Probleme von Frauen aufmerksam machen. Dabei griff sie Ideen von Julia Ward Howe auf, die 1870 einen „Muttertag des Friedens“ gefordert hatte: Mütter sollten sich dagegen wehren, dass ihre Söhne im Krieg geopfert werden. 1914 führte US-Präsident Woodrow Wilson den zweiten Sonntag im Mai als Feiertag ein. Von dort kam der Muttertag nach Europa.

Steckt die Blumen-Industrie dahinter?

Ganz falsch ist der Verdacht nicht: Den ersten deutschen Muttertag gab es am 13. Mai 1923, organisiert vom „Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber“. Mit Slogans wie „Tag der Blumenwünsche“ trieb die Branche die Kommerzialisierung voran. Laut Handelsverband Deutschland planen knapp 65 Prozent Blumen als Muttertagsgeschenk. Für 2026 rechnet der HDE mit Ausgaben von rund 1,047 Milliarden Euro.

Was hat der Vatertag mit Himmelfahrt zu tun?

An Christi Himmelfahrt feiern Christen 39 Tage nach Ostern die Rückkehr Jesu zu Gott. Verbindungen zu heutigen Vatertagsbräuchen gibt es trotzdem: In der frühen Neuzeit zogen Gläubige in Prozessionen durchs Land, segneten Felder und baten um gute Ernten. Alkohol soll schon damals geflossen sein.

Im 19. Jahrhundert wurde daraus die „Herrenpartie“: Männer nutzten den Feiertag, um gemeinsam zu wandern und zu trinken. Etabliert hat sich die Tradition besonders im Berliner Umland – wohl auch befördert durch Brauereiinteressen. Der Begriff „Vatertag“ kommt ebenfalls aus den USA.

Was für Mütter Blumen sind, ist für Väter Bier

Der Muttertag treibt Blumenverkäufe, der Vatertag den Bierumsatz. Auch in Hamburg greifen Brauereien die Tradition in der Werbung auf: Bollerwagen, Grill, Kasten Bier. Zugleich steigt aber der Umsatz alkoholfreier Biere. Feuerwehr und Notaufnahme bereiten sich in Hamburg dennoch nicht gesondert vor; ein erhöhtes lokales Unfallaufkommen durch Alkohol ist statistisch nicht belegt.

Bundesweit sieht es anders aus: Laut Statistischem Bundesamt werden an Himmelfahrt mehr Alkoholunfälle verursacht als an anderen Tagen. 2024 gab es am Vatertag 287 solcher Unfälle – Jahresrekord.

Verfestigen die Feiertage Rollenbilder?

So harmlos Mutter- und Vatertag wirken: Unumstritten sind sie nicht. Geschlechtsspezifische Rituale stoßen vielen sauer auf. Feministen und Feministinnen fordern Gleichberechtigung statt Blumen. Auch der Landesfrauenrat Hamburg sieht den Muttertag kritisch: Sorgearbeit sei eine zentrale wirtschaftliche Größe und dürfe nicht auf einen privaten Tag reduziert werden.

Die schrägste Veranstaltung zu Himmelfahrt: Die Flunky-Ball WM

Wer sich am Vatertag so richtig einen hinter die Binde kippen will, könnte der Flunky-Ball WM im benachbarten Elmshorn einen Besuch abstatten.

Denn die Elmshorner machen seit 2013 aus dem Sauf-Kult am Vatertag ein ganzes Turnier. Das Spiel ist denkbar einfach und nur mit einer trainierten Leber gut zu meistern: Jeweils zwei Teams stehen sich im Krückau-Park gegenüber – vor jeder Person ein Bier, in der Mitte eine leere Flasche. Abwechselnd versuchen die Teams, die Flasche mit einem Tennisball abzuwerfen. Wurde die Flasche getroffen, darf das Werferteam so lange trinken, bis das Läuferteam die Flasche wieder hingestellt hat. Welches Team zuerst ausgetrunken hat, gewinnt. Na dann, Prost!

Muttertag und Vatertag: Verfestigung überholter Rollenbilder?

Auch wenn sie so nett daherkommen, sind Mutter- und Vatertag mitnichten unkontroverse Feiertage. Vor allem die genderspezifischen Traditionen stoßen vielen sauer auf. Echte Gleichberechtigung statt Blumen – das fordern viele Feminist:innen. Auch der Landesfrauenrat Hamburg hält den Muttertag für kritisch: „Nicht weil uns die Wertschätzung von Sorgearbeit nicht wichtig ist, sondern im Gegenteil. Sorgearbeit ist eine essenzielle wirtschaftliche Größe unserer Gesellschaft. Sie darf nicht auf einen privat gefeierten Tag im Jahr reduziert werden.“ Der feministische Verein fordert, Sorgearbeit müsse von staatlicher Seite rechtlich und finanziell abgesichert, anerkannt und von strukturellen Ungleichheiten entlastet werden.