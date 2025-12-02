Mutter gelähmt: Unglaubliche Hilfswelle für Hamburger Familie

Ein Spaziergang mit dem Hund endete für eine Hamburgerin (50) in einem Albtraum: Die zweifache Mutter wurde Ende Oktober in einem Park von einem herabstürzenden Baum getroffen – seitdem ist sie querschnittsgelähmt. Die Spendenaktion für sie und ihre Familie stößt auf große Resonanz.

Freunde und Bekannte starteten die Spendenaktion mit dem Ziel: „Helft Maud zurück ins Leben“. Die Hamburgerin braucht eine lange Reha, spezialisierte Therapien, Hilfsmittel – und die Wohnung im dritten Stock muss barrierefrei umgebaut werden. Die Krankenkasse übernimmt nur einen Teil der Kosten, so die Initiatoren. Hinzu kommt: Maud und ihr Mann sind selbstständig – seit dem Unfall sind sie finanziell eingeschränkt.

Mehr als 115.000 Euro für gelähmte Mutter aus Hamburg

Auf GoFundMe sind innerhalb einer Woche bereits mehr als 115.000 Euro eingegangen. Das ursprüngliche Spendenziel lag anfangs bei 80.000 Euro. Nun wurde es auf 125.000 Euro erhöht und es fehlt nicht mehr viel, bis es erneut geknackt wird. Ein Mann spendete 10.000 Euro für die Familie – die bislang größte Summe.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger (31) tot auf der Straße gefunden: Polizei hat konkreten Verdacht

Bisher gingen insgesamt rund 1400 Spenden in unterschiedlicher Höhe ein. Auf der Plattform bedanken sich Maud und ihr Mann Olli mit einer Nachricht bei den großzügigen Spendern. Sie schreiben: „Wir möchten gerade auf die Straße gehen und alle Menschen umarmen.” (mp)