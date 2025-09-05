Im Iran war Najaf A. Fischhändler, hatte dort seinen eigenen Laden – heute fährt er täglich für die Hochbahn durch Hamburg, um Fahrgäste aufzusammeln. Bis dahin war es allerdings ein harter Weg, vor allem an die Jahre in der Geflüchtetenunterkunft erinnert er sich nur ungern. Der MOPO hat er seine Geschichte erzählt, wie er im Jahr 2013 sein altes Zuhause Hals über Kopf verlassen musste.





