Bus

Ein Linienbus der Hochbahn fährt durch den Stadtteil Eimsbüttel. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/Marcus Brandt

„Ich hatte diese Flucht nicht geplant" – heute ist Najaf Hamburger Busfahrer

Im Iran war Najaf A. Fischhändler, hatte dort seinen eigenen Laden – heute fährt er täglich für die Hochbahn durch Hamburg, um Fahrgäste aufzusammeln. Bis dahin war es allerdings ein harter Weg, vor allem an die Jahre in der Geflüchtetenunterkunft erinnert er sich nur ungern. Der MOPO hat er seine Geschichte erzählt, wie er im Jahr 2013 sein altes Zuhause Hals über Kopf verlassen musste.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

