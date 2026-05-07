Musik, Flohmarkt, Gastro: Das ist zum Eppendorfer Landstraßenfest geplant

Ende Mai wird die Eppendorfer Landstraße wieder zur Festmeile: Beim 43. Landstraßenfest gibt’s Musik, Flohmarkt, Streetfood und viel Nachbarschaft.

Am 30. und 31. Mai gibt es Live-Musik auf zwei Bühnen – mit dabei die Band „Sixtyfive Cadillac” und das Duo „Tom & Lily”. Auf der Bühne wird neben Tanzshows auch ein Gottesdienst veranstaltet. Entlang der Eppendorfer Landstraße bieten am Samstag und Sonntag rund 200 Flohmarktstände von 10 bis 18 Uhr Kleidung, Bücher und Raritäten an – vor allem von Anwohnern aus dem Viertel.

Wer Interesse am sozialen Miteinander hat, sollte der Vereinsmeile „Eppendorfer Leben“ einen Besuch abstatten. Dort präsentieren Organisationen, Initiativen und Einrichtungen aus dem Stadtteil ihre Arbeit – vom Bürgerverein über Kitas und karitative Einrichtungen bis hin zu politischen Institutionen.

Streetfood, Wein und Kinderschminken: Das gibt’s auf dem Eppendorfer Landstraßenfest

Kulinarisch spannt sich das Angebot von internationalem Streetfood bis zu etablierten Eppendorfer Restaurants. Mit dabei: „Le Levant”, „Poletto” oder „Da Franco”. Am Eppendorfer Marktplatz schenken rund zehn Winzer und Händler bei Live-Musik ihre Weine aus.

Für Familien verlagert sich das Geschehen vor allem auf den Marie-Jonas-Platz. Dort gibt es ein Karussell, eine Hüpfburg und Kinderschminken. Aber auch das traditionelle Kellnerrennen und der Besuch des HSV-Maskottchens Herrmann stehen auf dem Programm.

Nach Kritik im Vorjahr: mehr Müllbehälter, Toiletten und Sicherheitspersonal

Nach heftiger Kritik im vergangenen Jahr rufen Veranstalter und Bezirksamt unter dem Motto „Respekt für Eppendorf“ zu mehr Rücksicht aufeinander und gegenüber dem Veranstaltungsort auf. Auf. Mehrweg ist Pflicht an den Ständen, es gibt mehr Müllbehälter, Toiletten und Sicherheitspersonal.

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Das Fest beginnt in diesem Jahr am Samstag, 30. Mai, ab 11 Uhr und endet an diesem Tag um 23.30 Uhr, am Sonntag, 31. Mai, ist hingegen schon um 21 Uhr Schluss. (mp)