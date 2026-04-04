mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Alte Dame in blauem Pulli vor Wandteppich

Ein Glückrezept: Singen. Susanne Kröger (79) ist eine der Alt-Stimmen im „Heaven can Wait“-Chor Foto: Miguel Ferraz

paid„Erlebe gerade eine der schönsten Phasen meines Lebens“: Die Glücksformeln der Alten

kommentar icon
arrow down

Das Glück, so sagen internationale Studien, verlaufe in U-Form: In der Jugend und im Alter steige es besonders an, unabhängig vom Reichtum des Heimatlandes. Was ist es, was den Ruhestand zu einer besonders zufriedenen Lebensphase macht? Wo man im Alter doch zunehmend mit Krankheit, Verlusten und Abschieden konfrontiert ist? Sechs Hamburger Senioren und Seniorinnen verraten ihre persönliche Glücksformel. Sechs sehr unterschiedliche Protokolle, die doch eines eint: Glück ist, etwas um die Ohren zu haben.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test