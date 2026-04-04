Das Glück, so sagen internationale Studien, verlaufe in U-Form: In der Jugend und im Alter steige es besonders an, unabhängig vom Reichtum des Heimatlandes. Was ist es, was den Ruhestand zu einer besonders zufriedenen Lebensphase macht? Wo man im Alter doch zunehmend mit Krankheit, Verlusten und Abschieden konfrontiert ist? Sechs Hamburger Senioren und Seniorinnen verraten ihre persönliche Glücksformel. Sechs sehr unterschiedliche Protokolle, die doch eines eint: Glück ist, etwas um die Ohren zu haben.



