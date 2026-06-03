Auf Hamburgs Musicalbühnen haben sie bei „Tarzan“, „Rocky“ und „Herkules“ gespielt. Jetzt stehen Merle Hoch, Nikolas Heiber und Kristofer Weinstein-Storey in der Aula des Gymnasiums Altona – nicht als Stars, sondern als Lehrer. Die drei professionellen Musicaldarsteller haben ein Schulprojekt auf die Beine gestellt, das in Altona 80 Jugendliche aus drei Schulen zusammenbringt. Geprobt wird seit neun Monaten, aufgeführt wird „Footloose“. Und schnell wird klar: Wie ein gewöhnliches Schulmusical wirkt das nicht.

An diesem Nachmittag ist die Aula im Gymnasium Altona gefüllt mit Schülern, die voller Begeisterung bei der Sache sind. Die letzten Proben der Musical-AG stehen in der Schule am Hohenzollernring (Ottensen) an. Bald soll hier „Footloose“ seine Premiere feiern, ein Musical über einen Teenager, der in einer strengen Kleinstadt gegen ein Tanzverbot und für mehr Freiheit kämpft.