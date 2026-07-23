Die Zeitreise des Musicals „Zurück in die Zukunft“ endet am 14. Februar 2027. Wenig später wird der Vorhang für eine Musik-Legende aufgehen.

Raphael Groß und Jan Kersjes bei der Fotoprobe zu „Zurück in die Zukunft“ auf der Bühne im Operettenhaus. Im Februar endet das Musical. (Archivbild) picture alliance/dpa | Georg Wendt

Das Musical „Zurück in die Zukunft” beendet seine Zeitreise in Hamburg im Februar 2027 – kurz darauf kehrt „Tina” in das Stage Operettenhaus zurück. Der Vorverkauf für das Musical über den Lebensweg der Sängerin Tina Turner beginne in Kürze, teilte Stage Entertainment mit. Ein genaues Datum für die erste Aufführung wurde zunächst nicht genannt.

Welthits wie „What's Love Got To Do With It”, „Proud Mary”, „Private Dancer” und „The Best” erwarten die Zuschauer. In Deutschland sahen das Musical den Angaben zufolge bereits von 2019 bis 2024 über eine Million Menschen in Hamburg und Stuttgart.

Die 80er-Jahre-Science-Fiction-Komödie „Zurück in die Zukunft” spielt ihre Dernière am 14. Februar 2027 – knapp ein Jahr nach der Deutschlandpremiere im Stage Operettenhaus an der Reeperbahn. (dpa/mp)