mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Jonas Schmidt-Chanasit

Jonas Schmidt-Chanasit ist Virologe am Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Foto: Florian Quandt

  • St. Pauli

paidMüssen wir in Hamburg Angst vor der Tigermücke haben, Herr Schmidt-Chanasit?

kommentar icon
arrow down

Sie sticht und will unser Blut: Die Tigermücke breitet sich in Europa aus – und kann dabei Erreger wie das Chikungunya-Virus übertragen. In diesem Jahr verzeichnete die zuständige EU-Behörde einen neuen Rekord an Fällen. Viren kann auch die heimische Stechmücke übertragen: In Griechenland starben kürzlich zwei Menschen am West-Nil-Virus, auch in Italien gab es Tote. Müssen wir in Hamburg Angst vor solchen Viren haben? Ein echter Mücken-Experte ist der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Im MOPO-Interview beantwortet er die wichtigsten Fragen zu den Gefahren exotischer Mücken, welche Symptome die einzelnen Viren auslösen – und wie man sich schützen kann.




Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test