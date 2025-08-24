Sie sticht und will unser Blut: Die Tigermücke breitet sich in Europa aus – und kann dabei Erreger wie das Chikungunya-Virus übertragen. In diesem Jahr verzeichnete die zuständige EU-Behörde einen neuen Rekord an Fällen. Viren kann auch die heimische Stechmücke übertragen: In Griechenland starben kürzlich zwei Menschen am West-Nil-Virus, auch in Italien gab es Tote. Müssen wir in Hamburg Angst vor solchen Viren haben? Ein echter Mücken-Experte ist der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Im MOPO-Interview beantwortet er die wichtigsten Fragen zu den Gefahren exotischer Mücken, welche Symptome die einzelnen Viren auslösen – und wie man sich schützen kann.









