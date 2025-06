Mehr als 19.000 Menschen leben im Billstedter Ortsteil Mümmelmannsberg, darunter viele Senioren, die einen Platz im Altenheim suchen. Das Gebäude, in dem die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ein Pflegeheim betrieben hat, steht seit langem leer und soll abgerissen werden. Was bedeutet das für die älteren Bewohner des Quartiers?

Das Gebäude an der Oskar-Schlemmer-Straße ist in die Jahre gekommen. Von vorn, vom Vorplatz aus gesehen, sieht es noch recht ansehnlich aus. Von der Straße auf der Gebäude-Rückseite her betrachtet ist aber deutlich zu erkennen, wie marode es ist. Jahrelang betrieb die AWO hier ein Pflegeheim für Senioren.

„Eins der wenigen in Hamburg, die noch bezahlbar waren“, sagen einige ältere Menschen, die nun Sorge haben, dass ein Neubau die Preise fürs Wohnen im Alter hochtreibt. Eine von ihnen: Birgit Harder. Sie ist Mitglied im Seniorenbeirat des Bezirks Hamburg-Mitte und kämpft seit der Schließung des Heims dafür, dass an Ort und Stelle ein adäquater Ersatz entsteht – und zwar einer, der für Senioren bezahlbar ist. Unterstützt wird sie dabei von dem Bürgerschaftsabgeordneten Baris Önes (SPD).