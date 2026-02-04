mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Müllferkel Steilshoop: Sofas, Matratzen und mehr einfach in die Durchfahrt gestellt.

Müllferkel Steilshoop: Sofas, Matratzen und mehr einfach in die Durchfahrt gestellt. Foto: hfr

  • Steilshoop

paidMüllferkel werfen Möbel und mehr aus 8. Stock: Vonovia legt Kosten auf alle Mieter um

kommentar icon
arrow down

Mieter aus Steilshoop sind stinksauer: Seit Jahren laden einige Müllferkel ihre Sofas, Schränke, Lattenroste und volle Abfallsäcke einfach überall vor und hinter den Häusern ab. Sachen werden sogar aus Bequemlichkeit aus dem achten Stock heruntergeworfen. Die Hausverwaltungen haben alle Hände voll zu tun, um die Müllflut in den Griff zu bekommen. Besonders ungerecht: Die enormen Kosten, die bei der Entsorgung entstehen, werden etwa von Vonovia in den Nebenkosten-Abrechnungen auf alle Mieter umgelegt. Der CDU-Abgeordnete Sandro Kappe fordert ein hartes Durchgreifen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test