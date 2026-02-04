Mieter aus Steilshoop sind stinksauer: Seit Jahren laden einige Müllferkel ihre Sofas, Schränke, Lattenroste und volle Abfallsäcke einfach überall vor und hinter den Häusern ab. Sachen werden sogar aus Bequemlichkeit aus dem achten Stock heruntergeworfen. Die Hausverwaltungen haben alle Hände voll zu tun, um die Müllflut in den Griff zu bekommen. Besonders ungerecht: Die enormen Kosten, die bei der Entsorgung entstehen, werden etwa von Vonovia in den Nebenkosten-Abrechnungen auf alle Mieter umgelegt. Der CDU-Abgeordnete Sandro Kappe fordert ein hartes Durchgreifen.





