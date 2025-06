Müllferkel laden Bauschutt im Wald ab – Polizei sucht Zeugen

Vergangene Woche kam es gleich an zwei Orten rund um Elmenhorst zu Fällen von illegaler Müllentsorgung. Der Ermittlungsdienst Umwelt- und Verbraucherschutz des Polizei- und Autobahnreviers Ratzeburg hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubten Abfällen eingeleitet und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Dank eines Hinweisgebers konnten zwischen der A24 und Elmenhorst in einem Waldstück in Henkenhorst um die 8 bis 10 Kubikmeter Bauschutt/-abfälle ausfindig gemacht werden.

Doch damit war die Sache noch nicht getan: In unmittelbarer Nähe stießen die Beamten auf einem Waldweg im Sachsenwald an der B404 auf weitere 10 Kubikmeter an illegal gelagertem Abfall.

Vermutlich kein Privathaushalt

Die enorme Abfallmenge und die Art der entsorgten Gegenstände deuten auf einen Gewerbebetrieb im gastronomischen Bereich hin. Unter den Funden waren unter anderem Wasseranschlüsse für Pissoirs, bemalte Teller, Sandwichplatten sowie Feuerlöscher.

Hinweise zu den Tatpersonen können unter der Telefonnummer (04541)809- 1305 oder per E-Mail an Ratzeburg.PABR@polizei.landsh.de kommuniziert werden. (mp)