Defekte Fahrstühle, Warmwasser-Probleme, vereiste Wege und riesige Müllberge: Anfang Februar erreichte die MOPO ein Hilferuf von Mieter:innen einer Wohnanlage in Stellingen. Die Hausverwaltung, eine Vonovia-Tochter, reagiere nicht auf die vielen Beschwerden, schildern sie frustriert. Seit Monaten verwahrlose aus ihrer Sicht das Gebäudeensemble – die Verwaltung reagiert jetzt auf die Vorwürfe.





