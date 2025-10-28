Müllabfuhr und Recyclinghöfe: Was sich am Wochenende in Hamburg ändert

Zu Halloween verwandeln sich Hamburgs Recyclinghöfe in Lost Places, an denen Grabesstille herrscht: Am 31. Oktober bleiben die zwölf Wertstoff-Abgabestellen geschlossen – und die Müllfahrzeuge stehen. Seit 2018 ist der Tag vor Allerheiligen als Reformationstag in Norddeutschland ein Feiertag – und da hat auch die Stadtreinigung frei.

Alle für diesen Tag geplanten Müllabfuhren verschieben sich vom Freitag, den 31. Oktober, auf Samstag, den 1. November. Das gilt für die Leerungen der schwarzen Restmüll-, blauen Papier- und grünen Biotonne sowie der gelben Wertstofftonne, der Gelben Säcke und der neu eingeführten Laubtonne.

Einen Überblick über alle Terminänderungen in diesem Jahr bietet die Website der Stadtreinigung Hamburg (SRH). Darüber hinaus sind alle Änderungen aufgrund von Feiertagen im Online-Abfuhrkalender berücksichtigt. Wer hier einmal die Adresse eingibt und die Erinnerungen abonniert, wird immer rechtzeitig vor dem nächsten Abfuhrtermin informiert. (tst)