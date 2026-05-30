Lärm, umherliegende Grillkohle und anderer Müll sorgen in den Sommermonaten immer wieder für Streit im Öjendorfer Park (Stadtteil Billstedt). Vergangenes Jahr hatte der Bezirk neue Schilder aufgestellt und verschärfte Kontrollen angekündigt. Die Stadtreinigung installierte zusätzliche Müllcontainer. Doch jetzt gibt es erneut Ärger: „Es ist nicht besser geworden“, sagt Claus Döpelheuer, der mit einer Gruppe Hundefreunde regelmäßig im Park spazieren geht. Kürzlich hat er darum eine Petition gestartet.

