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Hundefreunde im Öjendorfer Park

Claus Döpelheuer (m.) hat mit weiteren Hundefreunden aus dem Öjendorfer Park eine Petition gestartet. Foto: Florian Quandt

  • Billstedt

paidMüll, Lärm, Zoff: Öjendorfer Hundehalter fürchten um ihren Park

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Lärm, umherliegende Grillkohle und anderer Müll sorgen in den Sommermonaten immer wieder für Streit im Öjendorfer Park (Stadtteil Billstedt). Vergangenes Jahr hatte der Bezirk neue Schilder aufgestellt und verschärfte Kontrollen angekündigt. Die Stadtreinigung installierte zusätzliche Müllcontainer. Doch jetzt gibt es erneut Ärger: „Es ist nicht besser geworden“, sagt Claus Döpelheuer, der mit einer Gruppe Hundefreunde regelmäßig im Park spazieren geht. Kürzlich hat er darum eine Petition gestartet.

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