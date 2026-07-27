Das Musik- und Kunstfestival MS Dockville in Wilhelmsburg gilt als eins der Highlights der Hamburger Festival-Saison. Jetzt taucht im Internet plötzlich ein Inserat für die Campingfläche auf.

Seit Jahren schlagen hier Tausende Festivalbesucher ihre Zelte auf. Jetzt ist eine bislang für das Dockville-Camping genutzte Fläche am Festivalgelände auf dem Immobilienmarkt aufgetaucht. Die Bezirkspolitik in Hamburg-Mitte ist alarmiert: Das wäre „ein erster Sargnagel“ für das beliebte Musik- und Kunstfestival.

Muss das Dockville künftig auf seinen Campingplatz verzichten? Eine Fläche am Festivalgelände in Wilhelmsburg, die als Zeltplatz für die Besucher genutzt wird, ist überraschend als Mietobjekt bei „Hamburg-Business“ aufgetaucht. Verfügbar demnach: Ab sofort. Die Miete beträgt 17,29 Euro pro Quadratmeter, für die gesamte Fläche macht das pro Jahr circa 504.000 Euro.

Das Grundstück, das vom Dockville als Campingplatz genutzt wird, wird aktuell zum Vermieten angeboten. Screenshot hamburg-business

Die CDU Hamburg-Mitte zeigte sich daraufhin alarmiert und stellte eine Anfrage in der Bezirkspolitik. „Ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität des MS Dockville war und ist neben dem Line-up der Künstler und Künstlerinnen auch das Angebot, eine Übernachtungsmöglichkeit vor Ort buchen zu können“, heißt es dort. „Wurde der Betreiber des MS Dockville über die Veränderungen informiert?“

Anzeige

Angebot aufgetaucht: Was wird aus der Campingfläche vom Dockville?

Eigentümer der Fläche ist die Hamburg Port Authority (HPA), die die insgesamt 54.000 Quadratmeter große Fläche (Festivalgelände und Campingplatz) an die Kopf & Steine GmbH vermietet. Die Firma organisiert unter anderem das Dockville, aber auch das Habitat – ebenfalls ein Festival in Wilhelmsburg.

Anzeige

Dieser bestehende Mietvertrag läuft laut der HPA noch bis Ende 2028. „Bestehende Mietverträge werden weiterhin vertragsgemäß erfüllt“, erklärt ein Sprecher auf MOPO-Nachfrage. Dabei handele es sich allerdings um eine temporäre Überlassung, betont er weiter. „Die HPA beabsichtigt, das Areal perspektivisch einer dauerhaften hafenwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen.“

CDU-Politiker kritisiert: „Wäre erster Sargnagel für das Dockville“

Anzeige

Weitere Angaben wolle man aus Wettbewerbsgründen derzeit nicht machen. Ob die Behörde im Austausch mit den Festivalbetreibern ist und was speziell mit der Campingfläche passiert, ließ der Sprecher ebenfalls offen. Denn: Die Campingfläche ist nicht in den Mietvertrag bis 2028 integriert, sondern ist über einen eigenen Vertrag vermietet. Dieser ist eigentlich Ende 2025 ausgelaufen. „Das wäre der erste Sargnagel für das Dockville“, kritisiert CDU-Politiker Jörn Frommann. „Und eine Schwächung dieses Festivals wäre nicht nur für Wilhelmsburg, sondern für ganz Hamburg schädlich.“

Für die nächsten zwei Jahre scheint das MS Dockville zunächst noch gesichert. Aber wie geht es danach weiter? Eine MOPO-Anfrage ließ der Veranstalter bislang unbeantwortet. In diesem Jahr findet das MS Dockville am 14. und 15. August statt, unter anderem treten Tom Odell, Berq und Von Wegen Lisbeth auf.