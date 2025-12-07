Hockey-Ikone Moritz Fürste: „Düse gerne mit der Vespa durch die Stadt“

Moritz Fürste (41) ist eine Hockey-Ikone, zweimaliger Olympiasieger, holte mehrfach Gold bei Welt- und Europameisterschaften. Auch nach seiner aktiven Karriere ist der Familienvater und Macher-Typ beruflich im Sport sehr erfolgreich. Der gebürtige Hamburger ist Mit-Erfinder des weltweit boomenden Fitnesswettkampfs „Hyrox“. Im MOPO-Fragenbogen verrät er, was er als Bürgermeister als Erstes anpacken würde, wer sein Lieblingshamburger ist und was ihn glücklich macht.

Einen Tag Bürgermeister in Hamburg – Ihre erste Amtshandlung?

Ich würde in die Sport-Infrastruktur investieren und Sportstätten und -hallen für Vereine und Schulen bauen oder wieder in Schuss bringen. Darüber hinaus würde ich die Förderung des Hamburger Nachwuchssports intensivieren. Sport ist in vielerlei Hinsicht wichtig für die Gesellschaft.

Wer ist Ihr Lieblingshamburger oder Lieblingshamburgerin?

Helmut Schmidt. Mit seinem Auftreten, seinen klugen Sätzen und seiner bedächtigen Art hat er viele Menschen erreicht – und das auch parteiübergreifend, was ja zunehmend verloren geht. Das hat mich immer beeindruckt. Eine bedeutende Stimme und große Persönlichkeit Hamburgs und Deutschlands, die heutzutage fehlt.

Dieses Foto von Helmut Schmidt entstand im Mai 2015, ein halbes Jahr vor seinem Tod. Christian Charisius/dpa Dieses Foto von Helmut Schmidt entstand im Mai 2015, ein halbes Jahr vor seinem Tod.

An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf?

Auf dem Gelände des Uhlenhorster HC, meinem Stammverein, denn dort habe ich sehr viel Zeit meines Lebens verbracht. Man kann durchaus von einem zweiten Zuhause sprechen. Ich bin zwar nicht mehr aktiv, aber meine beiden Töchter spielen dort Hockey. Ich fühle mich auf der Anlage wahnsinnig wohl, mag die lebendige und fröhliche Atmosphäre. Manchmal fahre ich einfach dorthin, um mal runterzukommen.

Welches ist Ihr bevorzugtes Verkehrsmittel in Hamburg?

Am liebsten düse ich mit meiner uralten Vespa durch die Stadt – am meisten leider tatsächlich mit dem Auto.

Welche drei Dinge machen Sie glücklich?

Meine Familie, mein Freundeskreis und Sport.

Das könnte Sie auch interessieren: Feinkost-Institution schließt: Hier geht ein Stück Japan verloren

Worüber mussten Sie zuletzt so richtig lachen?

Ich bin ein großer Fan von Stand-up-Comedy. Total schlappgelacht habe ich mich über das neue Programm des englischen Comedians Ricky Gervais – Weltklasse!