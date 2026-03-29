Morgens und abends: Die zehn größten Staufallen in Hamburg

Für etliche Hamburger gehört der Stau im Berufsverkehr zum Alltag – morgens und abends. Der Navigationsgerätehersteller TomTom hat die Strecken in Hamburg herausgearbeitet, die im Berufsverkehr das höchste Staupotenzial haben.

Das berichtet das „Abendblatt“. Als Grundlage für das Ranking nutzte TomTom demnach die Durchschnittsgeschwindigkeit und die mittlere benötigte Zeit (Median) sowie den Planungsindex (Planning Time Index, PTI), der besagt, wie viel Pufferzeit Autofahrer auf einer Strecke einplanen müssen.

Den höchsten Wert während der morgendlichen Rushour hatte hier die Strecke Fruchtallee – Schäferkampsallee – Schröderstiftstraße – Edmund-Siemers-Allee mit einem PTI von 4,71. Autofahrer brauchen hier morgens durch Stau also 4,71-mal länger, als sie bei freier Bahn brauchen würden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag hier bei 19,19 km/h.

Laut TomTom-Auswertung – Staufallen am Morgen

Anschließend folgen die Strecken (und Staufallen) B4 – von der B75 bis zum Deichtorplatz (PTI: 4,63, 19,29 km/h) und die B5 Eiffestraße – von der Diagonalstraße bis zum Deichtortunnel (PTI: 4,45, 18,55 km/h). Ebenfalls stauträchtig:

Sievekingsallee – vom Horner Kreisel bis zur Burgstraße (PTI 4,34)

Schürbeker Straße – vom Mühlendamm bis zur B5 (4,20)

Schürbeker Straße – von der B5 bis zur B75 Hohenfelde (3,92)

Edmund – Siemers-Allee – Schröderstiftstraße – Schäferkampsallee – Fruchtallee (3,61)

Sievekingsallee – von der Burgstraße bis zum Horner Kreisel (3,41)

B447 – von der A7 bis zur Osterfeldstraße Lokstedt (3,41)

Edmund-Siemer-Allee und Schäferkampsallee – vom Theodor-Heuss-Platz bis zur B5 (3,22)

Am Abend sieht es noch schlimmer aus. Das sind demnach die Zahlen:

Rushhour am Abend – hier brauchen Sie viel Geduld

Sievekingsallee – von der Burgstraße bis zum Horner Kreisel (PTI 8,86)

Schürbeker Straße – von der B5 bis zur B75 Hohenfelde (7,8)

B4 und Amsinckstraße – vom Deichtorplatz bis zur B75 (7,09)

Edmund-Siemer-Allee und Schäferkampsallee – vom Theodor-Heuss-Platz bis zur B5 (7,05)

B5 Eiffestraße – vom Deichtortunnel bis zur Diagonalstraße (6,89)

Edmund – Siemers-Allee – Schröderstiftstraße – Schäferkampsallee – Fruchtallee (6,56)

Fruchtallee – Schäferkampsallee – Schröderstiftstraße – Edmund-Siemers-Allee (6,41)

Koppelstraße – vom Siemensplatz Lokstedt bis zur B4 (6,15)

B75 – von der Amsinckstraße über Hohenfelde bis zur Brauhausstraße (5,37)

Schröderstiftstraße und B4 – von der Rentzelstraße bis zur A7-Auffahrt 26 (5,34)

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Die Auswertung sei keine Navigationsanweisung, aber sie zeige klar, wo der Stadtverkehr in der Morgen- und Abendspitze besonders unzuverlässig sei, sagte ein TomTom-Sprecher dem Bericht zufolge. „Wer zu einer bestimmten Uhrzeit ankommen muss, sollte auf diesen Abschnitten während des Berufsverkehrs mehr Zeit einplanen oder – wenn möglich – auf alternative Routen beziehungsweise andere Verkehrsmittel ausweichen.“ (prei)