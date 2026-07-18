MOPO-Test: So lecker schmeckt Supermarkt-Eis

Es gehört einfach zum Sommer dazu – ein leckeres Eis am Stiel oder in der Waffel. Selbst gemacht oder aus der Eisdiele ist es besonders lecker. Aber auch die Kühltruhen der Supermärkte sind gefüllt mit zahlreichen Varianten. Und es gibt auch diverse pflanzliche Sorten. Für die MOPO hat Janis Karkossa von den „Good One“-Cafés den Geschmack von zehn verschiedenen Eis getestet.

„Plant-based“ steht über der Tür an der Sternstraße (Sternschanze). Mehr weist nicht darauf hin, dass es ein rein pflanzliches Café ist: selbst gebackener Kuchen ohne Milch und Ei, Rührei auf Basis von Ackerbohnen, veganer Bacon aus Weizen, Cappuccino mit Hafer- oder Erbsenmilch. Frühstück gibt’s bis 15 Uhr, am Wochenende eine Stunde länger.

Der MOPO-Tester „ist eher der Fruchttyp“

Anzeige

„Es soll gut schmecken“, sagt Janis Karkossa. „Dass wir pflanzliche Zutaten verwenden, soll erst einmal keine große Rolle spielen.“ Und doch war es für den Gastronomen eine sehr bewusste Entscheidung, keine tierischen Produkte auf der Karte zu haben. Er selbst lebt seit rund sieben Jahren vegan. Ihm geht es um Awareness, um Bewusstsein dafür, was unser Konsum für Folgen hat. „Ich find’ es wichtig zu sehen, was unser Handeln für die Umwelt bedeutet, dass der Klimawandel beispielsweise durch die Tierhaltung beschleunigt wird“, sagt Janis, „und der ethische Aspekt, also wie wir mit den Tieren umgehen, kommt dazu.“

Vor fünfeinhalb Jahren eröffnete er das erste „Good One“-Café in der Eimsbütteler Chaussee 71 (Eimsbüttel), vor zweieinhalb Jahren kam die Sternstraße dazu. In beiden Läden gibt es auch einen wöchentlich wechselnden pflanzlichen Mittagstisch.

Anzeige

MOPO-Autor Frank Wieding (60) isst seit mehr als 40 Jahren kein Fleisch. Gras und Steine musste er trotzdem noch nie essen. Florian Quandt

Zehn Sorten Eis testet Janis Karkossa für die MOPO – die Verpackungen sieht er erst, nachdem er seine Bewertung abgegeben hat. Aber klar, das vegane Magnum erkennt er natürlich sofort. „Ich bin eher der Fruchttyp“, sagt Janis, „Schoko-Vanille finde ich nicht so aufregend.“ Bewertet werden von ihm Geschmack und Konsistenz – zwischen null und fünf Punkten können vergeben werden. Auf das klassische Wassereis haben wir verzichtet – fast jeder kennt wohl Capri von Langnese aus seiner Kindheit. Auch das ist vegan. Und immer wieder gibt es in der Sommersaison bei den Discountern auch veganes Eis als Aktionsware. Übrigens: Die Eispralinen (Nummer 5) gibt es auch noch mit weißer Schokolade und Himbeere – die gibt’s von mir als Tipp außer Konkurrenz.

„It’s a good day“ steht am Café an der Sternstraße auf der Markise – der Spruch findet sich auch an der Innenseite der Kaffeetassen. Ob wohl auch das getestete Eis zu einem guten Tag beiträgt?

Anzeige

So wurde das Eis aus Supermarkt und Bioläden bewertet

MOPO-Tester Janis Karkossa bewertete Geschmack und Konsistenz bei zehn Produkten. Er konnte zwischen 0 Punkten (ungenießbar) bis 5 Punkten (sehr lecker) vergeben.

Popfruit Erdbeere, Alfagel (Frankreich)

aus Erdbeerpüree, 210 g/6 Stück 4,49 Euro: „Ein richtig natürliches Sorbet mit sehr intensivem Erdbeergeschmack. Das ist sehr lecker, für mich könnte es etwas süßer sein. Die Konsistenz ist top, auch die Größe der einzelnen Eis finde ist passend.“ 4 Punkte

Haselnuss Nougat (bio), Nomoo

mit Kokosnussmilch und Haselnussmus, 156 g/3 Stück, 3,99 Euro: „Das Eis ist sehr cremig und schmeckt intensiv nach Haselnuss. Es ist sehr süß, aber wer Haselnuss mag, wird es lieben. Ich merke nicht, dass es vegan ist. In die Eiscreme sind Schokostreifen eingearbeitet – das ist geschmacklich echt spannend.“ 4 Punkte

Raspberry Coulis Swirl, Oppo Brothers

aus Himbeerpüree 189 g/3 Stück, 3,99 Euro: „Etwas sauer, nicht zu süß und Himbeerstreifen in der Eiscreme. Es schmeckt sehr natürlich nach Himbeere. Die Konsistenz ist super, erinnert sehr an Milcheis und nicht an Sorbet, das man erwarten würde.“ 3 Punkte

Himbeer Sorbet (bio), Alnatura

aus Himbeerpüree, 196 g/4 Stück, 4,99 Euro: „Geschmacklich sehr intensiv mit einer säuerlichen Note. Das Eis ist sehr fest, aber ich mag das, ich bin so ein Eisbeißer. Es ist ein Eis für Erwachsene, Kindern wird es zu sauer sein.“ 3 Punkte

Bio-Eispralinen Kokos, Gelato Classico (bio)

Zartbitterschokolade und Kokosmilch, 135 g/9 Stück, 4,69 Euro: „Nach dem Blick auf die Verpackung ist klar, was man bekommt, und das Produkt liefert ab. Sehr kokoslastig, die Schokohülle scheint eine leichte Minznote zu haben. Das kommt sehr nah ran an das Eiskonfekt, das wir aus dem Kino kennen.“ 3 Punkte

Magnum Vegan Almond, Unilever

mit Schokoladenkuvertüre und Mandeln, 216 g/3 Stück, 4,49 Euro: „Es schmeckt sehr viel mehr nach Vanille als das Eis von Alnatura. Die Schoko-Mandelkruste und die Eiscreme sind sehr intensiv, das ist ein runder Geschmack ohne irgendwas Störendes.“ 3 Punkte

Vanille Schoko auf Haferdrinkbasis (bio), Alnatura

fermentierte Haferzubereitung und Zartbitterschokolade, 340 g/4 Stück, 6,99 Euro: „Die Konsistenz ist echt gut, schön cremig. Aber die Schokoladenhülle ist sehr süß und bei der Eiscreme fehlt geschmacklich etwas, das schmeckt nur nach Hafer. Das Produkt ist bei Magnum abgeguckt, aber der Nostalgie-Faktor kommt nicht durch.“ 2 Punkte

Plant-based Gelato Haselnuss, Valsoia (Italien)

auf Sojabasis, 300 g/4 Stück, 4,39 Euro: „Die Vanilleeiscreme ist leider viel zu langweilig, man schmeckt nahezu keine Vanille heraus. Die Spitze vom Hörnchen ist mit Schokolade gefüllt, das ist lecker, reißt das Produkt aber nicht raus. Leider ist die Waffel pappig-zäh.“ 1 Punkt

Frozen Smoothie Stick, Vemondo (Lidl)*

mit Apfel/Erdbeere/Rote Bete/Heidelbeere, 210 g/3 Stück, 2,49 Euro: „Von der Konsistenz ist das kein Eis, sondern ein Püree. Der Fruchtgeschmack ist lecker, aber man hat eine Klebemasse im Mund, das ist nicht schön.“ 1 Punkt

Plant-based Frozen Smoothie, Kaufland*

Stick Orange/Karotte/Ingwer, 210 g/3 Stück, 2,49 Euro: Geschmacklich beim ersten Bissen interessant, aber es überzeugt mich nicht. Es ist klebrig im Mund, die Konsistenz ist nicht meins. Und der Ingwer ist nach mehrmaligem Probieren einfach zu dominant. Das ist definitiv nichts für Kinder.“ 0 Punkte

* Die Eigenmarken von Lidl und Kaufland werden vom selben Hersteller produziert.