Dom Pérignon ist der König der Champagner. Karl Lagerfeld, Marilyn Monroe oder Andy Warhol liebten das Prestige-Getränk. Ältere Jahrgänge kosten heute teils mehr als 1000 Euro. Für 15 Euro ergatterte ich auf dem Flohmarkt eine Flasche aus dem Jahr 1983 und bat den Hamburger Weinexperten („Wein am Limit“) Hendrik Thoma zum Test. Das Ergebnis war erstaunlich.

Die Flasche lag zwischen alten Fotos, Kaffeekannen und rostigen Werkzeugen am Stand eines Händlers der „Flohschanze“ (U-Bahnhof Feldstraße). Der macht Haushaltsauflösungen und hat die Flasche dabei entdeckt. Bis mittags lag die Buddel auf seinem Verkaufstisch. Keiner kaufte. Genau wie ich gingen Interessenten wohl von einer Fälschung aus. Der Händler wollte schließlich kurz vor Flohmarkt-Schluss 20 Euro, ich bot 15 und zog mit der Flasche von dannen. Natürlich googelte ich und stellte fest, dass bei Ebay der 83er-Jahrgang Dom Pérignon für 300 bis 600 Euro angeboten wurde. Ich zauderte kurz, verkaufen? Nein! Ich wollte wissen, wie ein fast 43 Jahre alter Champagner schmeckt.

Die meisten Champagner schmecken nach kurzer Zeit nach Grütze