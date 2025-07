Man hört sie auf Pausenhöfen, in TikTok-Videos, in privaten Gesprächen: Sätze, wie „Juden kann man nicht trauen, Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss, zu viel Macht.“ Was noch vor wenigen Jahren verschämt und hinter vorgehaltener Hand geäußert wurde, wird heute offen gesagt. Antisemitismus ist auf dem Vormarsch, in allen Teilen der Gesellschaft. Auch und gerade unter Jugendlichen.