Monster-Schlange vor dem Millerntorstadion: Was ist denn hier los?

Ja, gibt es denn hier Dubai-Schokolade? Oder Döner für einen Cent? Nein, die etwa 250 Meter lange Schlange auf dem Heiligengeistfeld an diesem Samstagvormittag hat ausnahmsweise mal nichts mit irgendeinem irren Internethype zu tun, sondern mit dem FC St. Pauli. Einem Fußballverein, bei dem spätestens seit dem Aufstieg in die Bundesliga nicht nur die Zuschauertribünen aus allen Nähten platzen, sondern auch die Kassen der Fan-Shops klingeln. Wer beim diesjährigen Lagerverkauf noch ein Teil ergattern wollte, der musste früh dran sein.

Die Ersten in der Schlange waren bereits um 9 Uhr da, obwohl die Tür an der Ecke Gegengerade/Südtribüne am Millerntorstadion erst um 11 Uhr für die Kunden öffnete. Der frühe Vogel fängt das Fan-Shirt (oder den -Hoodie).

Alte und junge Fans, Kinder und Hunde warten geduldig in einer schätzungsweise 250 Meter langen Schlange vom Stadion bis zur Budapester Straße. Drinnen erwarten sie nach Größen geordnete Kisten voller Kleidung, reduziert um bis zu 70 Prozent – ein toller Trost, um die Wartezeit bis zum Saisonstart im August zu überbrücken.

Der Aufstieg in die Bundesliga hat nicht nur dem FC St. Pauli noch mehr Beliebtheit gebracht, sondern auch seinem Merchandise. Der Lagerverkauf hat noch bis 18 Uhr geöffnet – eine Garantie, dass in den Nachmittagsstunden noch eine große Auswahl da ist, gibt es natürlich nicht.