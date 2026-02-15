Jede Menge Baustellen in Ottensen: Darum ist die nächste wichtige Straße dicht

Es wird langsam eng in Ottensen: Neben der riesigen Elbchaussee-Baustelle und der seit kurzem abgesperrten Eulenstraße kommt jetzt eine weitere, monatelange Sperrung auf Autofahrer zu. Was steckt dahinter?

Ab Montag, 16. Februar, ist der Hohenzollernring zwischen der schon gesperrten Elbchaussee und der Bernadottestraße für Autos nicht mehr befahrbar.

Weitere Straßen in Ottensen wird für Baustelle gesperrt

Laut dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) ist die Baustelle an der Elbchaussee der Grund dafür. Seit fast einem Jahr wird zwischen dem Rathaus Altona und dem Hohenzollernring gegraben, gebaggert und gearbeitet. In diesem Abschnitt werden die über 100 Jahre alten Trinkwasserleitungen erneuert, Kabel und Leitungen ausgetauscht sowie die Fahrbahn, die Geh- und die Radwege erneuert und teilweise sogar verbreitert.

Um diese Arbeiten auch an der Kreuzung Elbchaussee/Hohenzollernring fortzusetzen, muss der Hohenzollernring aufgrund des engen Straßenraums jetzt gesperrt werden – und das voraussichtlich bis zum 8. Mai.

Ausweichrouten für weitere Baustelle in Ottensen

Der LSBG empfiehlt Autofahrern in beide Richtungen eine Ausweichroute über den Osdorfer Weg – Ebertallee – Reventlowstraße (B431), sowie den Halbmondsweg. Für Anwohner:innen des Baustellenbereichs blieben die Zugänge zu Grundstücken über eine Baustraße über die Seitenstraßen Eggersallee, Fischersallee, Susettestraße, Große Brunnenstraße, Rothestraße und Klopstockplatz erreichbar.

Fußgänger:innen kommen an der Baustelle jederzeit vorbei, Radfahrer:innen werden über eine ausgeschilderte Umleitung geführt. Die Buslinie 12 wird ab/bis Halbmondsweg über die Bernadottestraße und Holländische Reihe umgeleitet.

Elbchaussee-Arbeiten gehen ab Mai in die nächste Runde

Ab Mitte Mai sollen dann die Arbeiten auf dem nächsten vier Kilometer langen Elbchaussee-Abschnitt zwischen Hohenzollernring und Parkstraße (Othmarschen) beginnen. Wo und wie die Autos während dieses Bauabschnittes fahren können, ist aktuell noch in Planung. Sicher ist, dass sich der Abschnitt mit den aktuellen Elbchaussee-Arbeiten zwischen Rathaus Altona und Hohenzollernring überschneidet, die wohl noch bis Mitte 2026 andauern sollen – inklusive der dortigen Vollsperrung. Fest steht außerdem, dass die Elbchaussee im Sommer 2026 für Autofahrer geöffnet wird, wenn die Deutsche Bahn die neue Sternbrücke einheben will und die Streseemannstraße deshalb gesperrt wird.

Wie lange zwischen Hohenzollernring und Parkstraße dann insgesamt gebaut wird, kann die Behörde noch nicht genau vorhersagen. Für Anwohner und Gewerbetreibende soll es noch zusätzliche Informationsveranstaltungen geben. Immerhin ist das aber der finale Bauabschnitt der insgesamt 8,6 Kilometer langen Elbchaussee.