Und dann wird es für einige Minuten komplett still auf der sonst so stark befahrenen Winsener Straße. Mehr als 500 Menschen versammelten sich am Sonntagnachmittag in Wilstorf zu einer Mahnwache, um des elfjährigen Simon zu gedenken, der am vergangenen Mittwoch auf dem Rad von einem Lkw-Fahrer überrollt wurde. Anwesend sind auch sehr viele Mitschüler und deren Eltern. Sie alle stehen unter Schock.





