Hoffen und Bangen, Existenzängste und schlaflose Nächte: Für Liebhaber des „Molotow“ (Reeperbahn 136) waren die letzten beiden Jahrzehnte von Stress geprägt. Vor allem aber natürlich für ihren Inhaber Andi Schmidt, der in den dreißig Jahren, in denen er den Club leitet, mindestens zweimal mit dessen Schließung rechnen musste. Jetzt fühlt er sich endlich einigermaßen angekommen – und sorgt sich dennoch um die Zukunft der Reeperbahn.





