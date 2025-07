„Moizeit!“: Hier essen Hamburger wie im Österreich-Urlaub

Käferbohnen-Hummus, Kernölaufstrich, Kasplattn: Einige Hamburger werden diese Speisen aus dem Österreich-Urlaub kennen. Alle anderen können sie jetzt in der HafenCity probieren. Dort hat das neue Restaurant „Das Kulinarium“ eröffnet – mit Gerichten aus der Steiermark.

Nein, Berge hat Hamburg nicht wirklich zu bieten. Dafür aber ein weiteres Restaurant mit österreichischer Küche: „Das Kulinarium“ hat im „Jufa“-Hotel in der HafenCity (Versmannstraße 12/14) eröffnet. Auf der Karte stehen Gerichte wie steirisches Backhendl, Wildragout, geräucherte Forelle oder die Brettljause – eine kalte Platte, die traditionell mit Wurst, Käse, Kren (Meerrettich), Aufstrichen und Brot gegessen wird. Dazu gibt es ausgewählte Weine aus der Steiermark. Hauptgerichte kosten zwischen 14,90 Euro und 21,90 Euro.

Neues Lokal „Das Kulinarium“ in Hamburg – mit Gerichten aus der Steiermark

Auch Käferbohnen finden sich als Salat oder Hummus auf der Karte: Sie sind eine Spezialität aus dem österreichischen Bundesland und in Deutschland als Feuerbohne bekannt. Je nach Saison soll die Karte variieren, zum Beispiel mit Rhabarber im Sommer oder Maroni im Herbst.

„Das Kulinarium" hat in der HafenCity eröffnet.

Im Lokal mit bodentiefen Fenstern und viel Holz über zwei Ebenen soll sich „österreichische Behaglichkeit mit nordischer Klarheit“ verbinden.

„Obwohl rund 800 Kilometer Luftlinie unseren Standort in Hamburg von unserer Zentrale in Graz trennen, leben wir unsere steirischen Wurzeln auch im Norden Deutschlands“, sagt „Jufa“-Gründer Gerhard Wendl. „Es freut mich, dass wir mit dem ,Kulinarium‘ einen Ort für all jene geschaffen haben, die das steirische Lebensgefühl und unsere Kulinarik kennenlernen und genießen wollen.“ (sir)