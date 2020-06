Moin aus Hamburg : Italien – das schönste Land

Die MOPO-Redaktion sagt Moin!

Es ist der Platz in der Zeitung, in der die Redakteurinnen und Redakteure der „Hamburger Morgenpost“ seit vielen Jahren die Leserinnen und Leser begrüßen.

Mal geht's um den HVV, mal um den HSV, manchmal auch ums Wetter oder um Promis, die sich an Alster und Elbe tummeln. Meistens aber darum, was wir Kollegen in unserem Alltag in Hamburg erleben und beobachten.

Die Moins der vergangenen Tage finden Sie ab sofort auch hier auf MOPO.de:





Italien – das schönste Land

Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit Italien bzw. mit der italienischen Sprache. Und habe nun in dem „Pons“-Buch „Typisch italienisch“ folgende interessante Entdeckung gemacht: Der Begriff „Bella Italia“ ist in Italien nicht geläufig (und grammatikalisch falsch). Wenn Sie von „Bella Italia“ sprechen, denken die Italiener höchstens an ein Viertel in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo, das von Italienern gegründet wurde. Für Italiener ist Italien das schöne Land, „il bel paese“, wie es schon von den Nationaldichtern Dante und Petrarca besungen wurde. Einfach zu schön!

Ralf Weule

Verkauf mit Hindernissen

Das ungenutzte Skateboard soll bei Ebay-Kleinanzeigen einen neuen Besitzer finden. Der erste Interessent meldet sich. „Hole das Board um 15 Uhr ab.“ Niemand kommt. Nur eine Nachricht zwei Stunden später. „Geht es auch übermorgen?“ O.k. Zwei Tage später das gleiche Spiel. Statt Käuferbesuch nur eine Nachricht: „Können Sie das Board auch schicken?“ O.k., dieser Deal wird nichts. Potenzieller Kunde Nr. 2 möchte sofort kaufen, „aber nur, wenn es fünf Euro Rabatt gibt“. Bei zehn Euro Endpreis? Losgeworden bin ich das gute Stück doch noch. Hab es an den Nachbarjungen verschenkt.

Anke Geffers

„Du, ich habe jetzt Hunger!“

„Du, ich muss jetzt dringend mal was essen!“ oder „Du, ich habe jetzt wirklich Hunger!“: Bemerkungen von Frauen, die Männern den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Jetzt nicht lange fragen: „Wieso denn, du hast doch gerade“ oder „Das gibt’s doch nicht!“ Einfach den Mund halten und das vorbereitete Käsebrötchen für den Fall der Fälle rausholen. Wir Männer werden nie erfahren, warum Frauen immer und überall essen müssen. Nur eins wissen wir: Schnell abfüttern, sonst gibt’s garantiert einen Laune-GAU… Und darauf haben wir nun gar keinen Appetit.

Ralf Weule

Ein Föhn als Einschlafhilfe

Eins vorweg: Ich bin kein Vater – liebe aber abgöttisch meine kleine Nichte! Neulich durfte ich sie ins Bett bringen. Der kleine Furz wollte aber partout nicht einschlafen, linste mir geradewegs strahlend in die Augen, auch der Nulli blieb dabei natürlich nicht im Mund. „Versuch es mit dem Föhn“, rufen die Eltern mir aus dem Wohnzimmer zu. Föhn? „Ja, schau mal im Internet.“ Und Tatsache: Sobald ich eine Audiodatei des doch ziemlich ohrenbetäubenden Elektrogeräts abspielte, fing die Kleine an zu schlummern. Wahnsinn! Ich probier’s in der nächsten schlaflosen Nacht mal selbst aus.

Daniel Gözübüyük

Zum Abschuss freigegeben

Neulich auf Frontal 21 einen Bericht über Deutsche gesehen, die in afrikanischen Ländern auf Jagd nach Wildtieren (Elefanten, Löwen, Nashörner etc.) gehen – und sich dabei filmen und sich einen feixen. Ihr Argument: Die geregelte Jagd schütze die Tiere vor Wilderen und sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Länder. Jetzt der Hammer: Die Trophäen dürfen legal (!) nach Deutschland eingeführt werden. Völlig krank, völlig abartig! Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Da muss dringend gehandelt werden!

Ralf Weule

Wildbienen lieben blaue Blumen

Was hab ich nicht alles gemacht, um Hummeln und andere Wildbienen anzulocken. Spezielle Samen gekauft, in drei Blumenläden und auf Wochenmärkten Pflanzen ohne Ende erworben. 51 Pflanzgefäße türmten sich schließlich auf meinem Balkon. Und die nützlichen Summer? Ignorierten mich wochenlang! Ich war beleidigt. Doch nun sind sie da. Aber von den Dutzenden Pflanzen, die fast alle „bienenfreundlich“ sein sollen, steuern die Bienen fast nur so kleine blaue Blumen an. Keine Ahnung warum. Aber von denen muss ich jetzt wohl nachkaufen ...

Thomas Hirschbiegel

330 Nazis sind 330 zu viel

Krisen wie die, in der wir uns gerade befinden, sind ein Jungbrunnen für Rechtsextremisten. Sie schüren Ängste, setzen den Menschen verrückte Ideen in den Kopf. Wie etwa die, die ganze Geschichte mit Corona sei nur erfunden, um den Bürgern die Grundrechte zu rauben. Ausgerechnet die Ewiggestrigen sorgen sich mit einem Mal um die Demokratie… Ein Witz. Aber die Masche wirkt. Deshalb tut der Innensenator gut daran, die Nazi-Szene Hamburgs ganz genau im Blick zu behalten. 330 Nazis gibt es in der Stadt, sagt der Senator – für mich sind das 330 zu viel!

Der Mops, der aus der Decke kam

Wie gut, dass man alles im Internet bestellen kann. Sonst hätte ich viele Shopping-Neuheiten nie kennengelernt. Die zufällig entdeckten 3D-Tischdecken zum Beispiel. Ein simples Stück Stoff, aus dem Gebirge genauso herauszuwachsen scheinen wie Sanddünen, riesige Lotusblüten, Muscheln oder Fußbälle. Perfekter Hingucker, wenn man von missratenem Essen ablenken möchte. Meine Favoriten sind die Hundemotive mit überdimensionalem Konterfei von Mops, Husky oder Dogge. So plastisch und furchteinflößend, dass man glatt den Appetit verliert.

Anke Geffers

Das Rätsel der Schmeißfliege

Ein winziger Riss im Fliegengitter reicht und sie ist drin. Die dicke, fette Schmeißfliege. Einmal im Zimmer nimmt sie umgehend ihre Lieblingsbeschäftigungen auf: brummen, nerven und gegen die Fensterscheiben fliegen. Gelegentlich macht sie Pause, um sich die Augen zu putzen, dann geht es wieder ans Brummnerven. Es gehört zu den unerforschten Rätseln der Natur: Wie kann es angehen, dass Brummer es durch das gekippte Fenster im Gästeklo ins Haus schaffen, durch eine sperrangelweit offene Terrassentür aber partout nicht herausfinden?

Stephanie Lamprecht

Vollkatastrophe beim Friseur

Ein neuer Haarschnitt – auch Wochen nach der Wiedereröffnung der Friseurläden schwer zu bekommen. Und ich habe mir ganz dekadent an einem Wochenende gleich zwei gegönnt. Den ersten von einem jungen Mann, der sein Geld zwar mit Haareschneiden verdient, dessen wahres Talent aber offenbar ganz woanders liegt. Das Ergebnis: irgendwas zwischen Militär-Bürste und Ananas. Den zweiten Schnitt gab’s dann zu Hause von meiner Frau: Haarschneider auf 15 Millimeter gestellt – und weg mit dieser Vollkatastrophe.

Till Stoppenhagen



Die Bedürfnisse der modernen Hausfrau

Liebe Leser, ich weiß nicht mehr ganz genau, warum ich dort etwas bestellt habe – bei „Die moderne Hausfrau“. Ein Laden, bei dem man allerhand Skurriles und manchmal auch Hilfreiches bekommt. Auf jeden Fall erhalte ich seit geraumer Zeit einen Katalog dieser Firma. Neulich habe ich ihn mir mal etwas genauer angeguckt und entdecke auf Seite 172/173 die Zeile „Lieben Sie’s LUST-ig?“ Dort werden längliche Dinge angepriesen mit Überschriften wie „Der Rhythmus macht die ,Musik‘!“, „Der verbiegt sich jederzeit für Sie!“ und „Formschön und standfest“. Was die moderne Hausfrau so alles braucht…

Ralf Weule

Das Gegenteil vom Gewinnspiel

Bei einigen Bäckern muss man ja derzeit seine Kontaktdaten hinterlegen, wenn man sich auf eine Erdbeerschnitte hinsetzt. Infektionsketten, Sie wissen schon. Eine Frau sitzt mit einem älteren Herrn und einem Mädchen an einem Tisch, füllt den Zettel aus und wirft ihn in die Box auf dem Tresen. Der ältere Herr guckt zu: „Ist das ein Gewinnspiel?“, fragt er interessiert, „was gibt’s denn da zu gewinnen?“ Darauf das Mädchen mit lauter Stimme: „Nee, Opa, das ist das Gegenteil von einem Gewinnspiel. Wenn die dich anrufen, hast du verloren, dann musst du in Quarantäne!“

Stephanie Lamprecht

Ein ganzes Buch – ganz ohne „e“

Es gibt nichts, was es nicht gibt! Ein Kollege machte mich darauf aufmerksam, dass es nicht nur Wörter ohne den Buchstaben „e“ gibt (gestriges Moin Moin), sondern sogar ein ganzes Buch. Der französischsprachige Autor Georges Perec hat 1969 einen Roman, „Anton Voyls Fortgang“, veröffentlicht, der komplett auf das „e“ verzichtet. Eine immense Herausforderung für den Übersetzer Eugen Helmlé. Und darum geht es in dem Buch: Ein gewisser Anton Voyl verschwindet, sein Freund Amaury Conson macht sich auf die Suche nach ihm und erlebt Ungeheuerliches…

Ralf Weule

Auch ganz schön bemerkenswert

Vor ein paar Tagen hatte ich über Buchstaben geschrieben, die besonders oft in einem Wort vorkommen. Das Wort „bemerkenswerterweise“, das immerhin sieben „e“ hat. Das „e“ ist übrigens mit Abstand der häufigste Buchstabe in der deutschen Sprache. Nun gibt es aber auch ziemlich lange Wörter, die kein „e“ aufweisen. Zum Beispiel „Fußballnationalmannschaft“, ganz ohne „e“. Oder „Kriminalkommissarin“. Auch beeindruckend: „Justizvollzugsanstalt“. Und als Abschluss das längste Wort ohne „e“: „Wirtschaftsforschungsinstitut“.

Ralf Weule

Wenn der Lachs ab ist …

Neulich habe ich „Titanic“-Hefte durchgeblättert und drei Mini-Texte entdeckt, die ich den Lesern dieser Kolumne nicht vorenthalten möchte, da sie einfach zu gut sind. 1. Seemannsgarn: Dass bei in die Jahre gekommenen Fischern der Lachs ab ist, ist zugegebenermaßen ein ziemlicher Aalauer. 2. Ein Abwasch: Bei der ganzen virusbedingten Händewäscherei ist mir neulich die Idee gekommen, meine Brille gleich mitzuwaschen. Jetzt habe ich immer saubere Brillengläser! 3. Faustischer Bäckermeister: „Der Torten sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Tarten sehn!“

Ralf Weule

Was wollt ihr alle mit Trockenhefe?

Nudeln, Klopapier & Co. – alles wieder da. Bis auf eines. Ich will einen Kuchen backen und brauche Trockenhefe. Ich suche in sechs Läden – überall Fehlanzeige. Warum nur kaufen die Leute das Pulver wie verrückt? Erklärungsversuche: 1. Die Hamburger wollten Weltmeister im Backen werden. 2. Ein Influencer hat verraten, dass man damit Badezimmerfugen säubern kann. 3. Ein mysteriöses Haustier verlangt als Futter 1000 Kilo Trockenhefe am Tag. Wahrscheinlichste Erklärung jedoch: Hamsternde Hamburger haben noch nicht mitbekommen, dass übertriebene Vorratskäufe völliger Quatsch sind. Seufz.

Simone Pauls

Deutsche Sprache? Ganz schön bemerkenswert!

Neulich berichtete ich an dieser Stelle ja über das wunderbare Buch „Das sonderbare Lexikon der deutschen Sprache“. Sie erinnern sich sicherlich, es ging um Palindrome. Das Buch enthält wahre Schätze. So etwa sind in ihm Wörter versammelt, die besonders viele identische Buchstaben haben. Zum Beispiel das Wort „bibbern“ – immerhin drei „b“. „Kuckuckskind“ hat vier „k“. Auch nicht schlecht „Untersuchungsausschuss“ – fünf „u“. Aber es geht noch besser. „Papperlapapp“ hat stolze sechs „p“. Und jetzt der Höhepunkt: „bemerkenswerterweise“ – sieben „e“!

Ralf Weule

Segelohren wegen Corona?

Bekomme ich wegen Corona eigentlich Segelohren? Wenn ich so mit Maske in den Spiegel gucke, hab’ ich da so meine Befürchtungen. Der Schneider vom Grindel hat die Gummibänder nämlich ziemlich knapp genäht. Die Folge: Sie spannen hinter den Ohren und klappen die Lauscher auf. Doch Kollege Patrick Sun hat die Lösung. Der passionierte Biker empfahl mir einen Schlauchschal, wie ihn Motorradfahrer tragen. Und wissen Sie was – die Dinger sind superpraktisch. Sie verrutschen nicht, halten warm, und man sieht ein bisschen verwegen damit aus…

Thomas Hirschbiegel

Die Sache mit dem Laster

Ich musste mir neulich von einem Bekannten vorwerfen lassen, dass ich seiner Meinung nach in dieser Rubrik zu viel über Schopenhauer schreibe. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Ich kenne auch andere Leute, die die Natur des Menschen durchschauen. Zum Beispiel den Literaten La Rochefoucauld (1613-1680). Eine seiner schönsten Erkenntnisse: „Die Laster erwarten uns im Lauf des Lebens wie Herbergen, in denen man einkehren muss. Ich zweifle, ob man sie aus Erfahrung meiden würde, wenn man denselben Weg zweimal gehen dürfte.“

Ralf Weule

Moin aus Hamburg: Wer grüßt denn da so freundlich?

Als Risikopatient begrüße ich es sehr, dass sich so viele Menschen an die Schutzmasken-Pflicht halten. Aber der Stofffetzen im Gesicht hat auch so seine Tücken. Wie ich am Sonnabend beim Einkaufen erleben musste. Da quatscht mich einer von der Seite an: „Hey Rüga, du auch hier.“ Ich mustere den Mann – und hab’ nicht die geringste Ahnung, um wen es sich handelt. Peinlich, denn klar ist, der muss mich gut kennen – sonst wüsste er ja meinen Spitznamen nicht. Als er dann den Snutenpulli aus dem Gesicht nimmt, erkenne ich den alten Kumpel wieder und gehe freudestrahlend auf ihn zu: „Mensch, Harry!“

Rüdiger Gärtner

Moin aus Hamburg: Die Gier des Menschen

Ich gehe einkaufen. Auf dem Weg ins Rewe-Center in Winterhude stelle ich fest, dass ich meine Maske vergessen habe. Zum Glück gibt es dort eine Apotheke. Zaghaft frage ich, ob ich das Geschäft betreten darf. Ich darf. Die Verkäuferin bietet mir eine hochwertigere Maske (um die 6 Euro) oder zehn einfache Einwegmasken (19,95 Euro!) an. Zähneknirschend entscheide ich mich für die 19,95-Euro-Variante. Die Frau fragt, ob ich die Quittung haben möchte? Ich sage: „Ja“. Denn dieser Beleg wird mich immer an die Krise erinnern und an die Tatsache, dass die Gier des Menschen unersättlich ist und sein wird. Dieser Laden wird mich nie wiedersehen.

Ralf Weule

Moin aus Hamburg: Kommandos im Supermarkt

Einkaufen bei Aldi. Ein älteres Paar schiebt missmutig den Wagen durch die Gänge. Ihren Namen wissen wir nicht, seinen kennt schnell der ganze Laden. „Nicht diese Kekse, Werner, ich mag nur die mit Kokos!“, keift sie. „Werner! Nimm die andere Kasse! Werner, beeil dich!“, geht es weiter. Werner möchte antworten, aber über dem Mundschutz seiner Frau funkelt es böse. Sag jetzt besser nichts, Werner, es wäre ohnehin das Falsche. Warum ist er überhaupt mitgekommen zum Einkaufen?Ach ja, man ahnt es: Zum Bezahlen. Zum Autofahren. Und zum Schleppen.

Anke Geffers