Moin aus Hamburg : Dieser Stress ist ganz okay

Die MOPO-Redaktion sagt Moin!

Es ist der Platz in der Zeitung, in der die Redakteurinnen und Redakteure der „Hamburger Morgenpost“ seit vielen Jahren die Leserinnen und Leser begrüßen.

Mal geht's um den HVV, mal um den HSV, manchmal auch ums Wetter oder um Promis, die sich an Alster und Elbe tummeln. Meistens aber darum, was wir Kollegen in unserem Alltag in Hamburg erleben und beobachten.

Die Moins der vergangenen Tage finden Sie ab sofort auch hier auf MOPO.de:

Dieser Stress ist ganz okay

Seit einigen Tagen bin ich mit der Aufgabe betraut, „Blatt zu machen“. Das heißt, ich plane mit den Kollegen die nächste Ausgabe, suche mit ihnen Bilder und Geschichten aus, die in der MOPO erscheinen. Anfangs war meine größte Sorge, nicht all die Seiten rechtzeitig füllen zu können. Das war purer Stress – und völlig naiv. Inzwischen habe ich das Gefühl, mich vor lauter Themen nicht retten zu können. Ständig bieten die Kollegen neue Geschichten an, ständig bauen wir die Seiten um. Und ich stelle fest: Das ist zwar auch stressig – mir aber so eindeutig lieber.

Max Weinhold

Früher war nicht alles besser ...

Beim Aufräumen hab ich meine CDs sortiert. Dabei stieß ich auf Richard Strauss: „Don Quixote“ in einer Karajan-Aufnahme der Berliner Philharmoniker. Und dann fiel mein Blick auf das Preisschild. 37,90 Mark hatte das Teil bei „Hanse Viertel Schallplatten“ vor 25 Jahren gekostet. Das sind gut 19 Euro! Und heute? Per „Streaming“ gibt’s die Aufnahme zum Nulltarif oder für ein paar Euro. Früher war eben nicht alles besser. Aber wissen Sie was? Ich kaufe immer noch CDs, allerdings auf dem Flohmarkt und der Preis dort beträgt meist genau einen Euro.

Thomas Hirschbiegel

Spaziergang und das Klo-Fenster

Es gibt Tage, da sind Babys einfach nicht gut drauf. So einen Tag erwischte letztens auch meine Nichte: Spielzeug stellte sie nicht zufrieden, das Essen schmeckte nicht, alles war doof. Ich nahm sie auf den Arm und spazierte mit ihr durch die Wohnung.

Plötzlich machte sie große Augen: die falschen Blumen in der Küche, der Lappen, die Wäsche auf der Leine – alles mega interessant. Und beruhigend. Am Ende stand ich in der Badewanne. Wir schauten aus dem Fenster und guckten lachenden Kindern beim Spielen zu. Tja, manchmal kann’s so einfach sein.

Daniel Gözübüyük

Zeitsparende Allgemeinbildung

Effizienz und Multitasking sind die Gebote der Stunde, zumindest bei einigen Mitmenschen. Beim Autofahren Sprachkurse absolvieren, während des Joggens telefonieren, gymnastische Übungen beim Zähneputzen – alles nichts Neues. Noch nie gehört hatte ich von der Idee, Weltliteratur als Hörbuch zum Beispiel beim Putzen abzuspielen. Und zwar in doppelter Geschwindigkeit. Da ist nicht nur der Boden gewischt, sondern nebenbei ganz schnell „Der Zauberberg“ von Thomas Mann abgearbeitet. Sehr effizient – und das Lesevergnügen hat man gleich mit eingespart.

Anke Geffers

Erinnerungen an 85 Grad Hitze

Alter Falter, ist das heiß. 85 Grad. So heiß war es zuletzt in der Sauna, im Winter in dem schicken Hotel an der Ostsee. Als die Nachrichten voll waren von einem Sturm, der über den Norden ziehen würde. Schneller Wind, nichts Schlimmes. Was hinterm Horizont dräute und wenige Wochen später über uns hereinbrechen würde, konnte sich damals keiner vorstellen. Die Ampel wird grün und reißt mich aus dem Gedankenfluss, hervorgelockt durch die defekte Temperaturanzeige über einem Restaurant. Das Autothermometer zeigt unspektakuläre 21 Grad.

Stephanie Lamprecht

Statt 'ne Maske 'nen Wrap vorm Mund

Derzeit hat man in der S-Bahn oft viel Platz. Neulich aber hatte ich eine unangenehme Begegnung: Auf die Sitze gegenüber setzten sich zwei junge Frauen – ohne Maske. Meine skeptischen Blicke schienen sie nicht zu stören, und vielleicht gehören die beiden ja zu den Pflicht-Befreiten und brauchen aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, dachte ich. Dann aber packten sie ihr Essen aus und bissen genüsslich in ihre Wraps. Muss das sein – gerade jetzt? Zum Glück musste ich an der nächsten Station aussteigen.

Marina Höfker

Wer sind denn nun die Rowdys?

Gut zehn Kilometer radle ich fast täglich hin zur MOPO und wieder zurück. Auch wenn oft über rücksichtslose Autofahrer geschimpft wird, so machen mir gleichgültige Fußgänger und Radfahrer auf meinem Weg aktuell mehr Sorgen. Der eine quert blindlings zu Fuß den Radweg, ein anderer biegt ohne anzuzeigen plötzlich ab – während ich überholen will. Immerhin: In den meisten Fällen wird sich artig entschuldigt, mit einem Lächeln ist die Sache schnell vergessen. So viel Aufmerksamkeit wünsche ich mir dauerhaft, egal ob im Auto, auf dem Fahrrad oder zu Fuß.

Michael Reis

Gedenken an Mehmet Kaymakçi

Heute vor 35 Jahren kam es zu einem der ersten fremdenfeindlichen Morde in der Geschichte der Bundesrepublik. Drei junge Männer, von denen wenigstens einer als Fußball-Hooligan dafür bekannt war, in Stadien den Arm zum Hitlergruß zu heben, erschlugen den 29-jährigen Mehmet Kaymakçi. Heute wird seiner gedacht: in der Straße Hohe Liedt (zwischen Willy-Jacobs-Weg und Hogenlietgrund), wo sich 1985 die Tat ereignete. Es wäre eine schöne Geste, wenn nicht nur Türken und ein paar Bezirkspolitiker daran teilnehmen würden. Kommen Sie doch auch! Beginn: 17 Uhr.

Olaf Wunder

Das neue Leben des Indientuches

Als ich 14 war, war mein liebstes Kleidungsstück ein selbstgefärbtes Männer-Sweatshirt. Lila, sackartig, todschick. Dazu trug ich ein Tuch aus dem örtlichen Indienladen. Es war das schönste Outfit der Welt. Trotzdem habe ich die geliebten Textilschätze irgendwann vergessen. Bis meine Mutter mir ein Foto schickte: „Guck mal, soll ich dir daraus eine Maske nähen?“ Mein Indientuch hatte 40 Jahre im mütterlichen Kleiderschrank überdauert. Und nun trage ich es mitten im Gesicht. „Ich krieg die Krise“, würde mein 14-jähriges Ich sagen.

Stephanie Lamprecht

Ich glaube, ich brauch ’nen Wodka

Am 1. August ist es so weit: Umzug. Seit dem Uni-Examen war ich nicht mehr so aufgeregt. Damals hat mir mein Prüfer, Prof. Hans-Adolf Jacobsen, mit dieser einen Frage alle Nervosität genommen: „Wollen Sie ’nen Wodka?“ Getrunken habe ich ihn nicht, aber ich war mit einem Mal so locker, als hätte ich … Zurzeit gehen mir diese Fragen Tag und Nacht durchs Hirn: Kriege ich das hin mit dem Herdanschluss? Wie demontiert man eigentlich eine TV-Wandhalterung? Passt die Bank ins Auto? Ich bin so nervös, ich glaub, ich brauch ’nen Wodka.

Olaf Wunder

Gott sei Dank, Helga ist gesund!

Meine Helga ist wahrscheinlich die bekannteste Mops-Hündin der Stadt, weil ich schon häufiger an dieser Stelle über sie geschrieben habe. Einmal auf der Hundewiese im Jenisch-Park sprach mich eine Frau an: „Sind Sie Herr Wunder von der MOPO?“ Als ich nickte, kam wie aus der Pistole geschossen: „Dann ist das Helga!“ In den letzten Tagen habe ich mir einige Sorgen gemacht um meinen geliebten Hund. Blutwerte deuteten darauf hin, dass Helga einen Herzfehler haben könnte. Umso erleichterter bin ich, als heute ein Veterinär mittels Ultraschall feststellte, dass Helga topfit ist. Gott sei Dank!

Olaf Wunder

Armani-Jacken? Von wegen!

Wenn Sie in diesen Tagen auf der Straße auf Englisch angequatscht und nach dem Weg – beispielsweise zum Flughafen – gefragt werden, dann seien Sie vorsichtig. Noch vorsichtiger sollten Sie sein, wenn derjenige Sie in ein langes Gespräch verwickelt, was von einer Firma in Dubai und einer Ausstellung in Hamburg erzählt – und sich dann plötzlich für Ihre Hilfsbereitschaft mit ein paar Armani-Jacken erkenntlich zeigen will. Denn kaum haben Sie die Jacken genommen, fragt er sie nach Geld. 500 Euro oder so. Wenn Sie finden, das sei angesichts der Armani-Jacken ein Schnäppchen – na, dann schauen Sie sich die Jacken mal ganz genau an…

Ganz allein in der Müslipackung

Normalerweise bin ich beim Einkaufen wenig experimentierfreudig, vor Kurzem hat mich aber das Mitleid bei Lidl überwältigt. Das Müsli mit der Geschmacksrichtung „Einsame Erdbeere“ berührte mein Herz und stachelte meine Neugier an. Warum heißt das so? Ist da nur eine einzige Erdbeere drin, verloren und ganz allein zwischen all den gemeinen Haferflocken? Der Sache muss auf den Grund gegangen werden. Beim Griff zur halbverdeckten Packung kommt dann die vollständige und unromantische Beschriftung ans Licht. Leinsamen-Erdbeere.

Ach so.

Anke Geffers

Achten Sie immer auf die Preise

In ein paar Tagen ziehe ich um, und es ist mir ganz und gar nicht leicht gefallen, mich für ein Umzugsunternehmen zu entscheiden. Fünf Firmen schickten Mitarbeiter, die sich anguckten, was alles zu schleppen ist. Nach ein paar Tagen kamen dann die Angebote per Mail. Ich finde es unfassbar, wie groß die Preisspanne war: von 1300 Euro bis 3500. Für ein und denselben Haushalt! Übrigens habe ich nicht den billigsten genommen. Sondern einen aus der Mitte – weil mein Gefühl mir gesagt hat, das ist der Richtige. Nun heißt es Daumen drücken. Hoffentlich hat mein Gefühl mich nicht getäuscht.

Olaf Wunder

Das Ende des Glücks

Es ist ein weltweites Phänomen. Fast alle Menschen versuchen besser zu sein als andere. Dieser „Wettbewerb“ kommt quasi in allen Bereichen vor – beim Sport, bei der Arbeit und bei Freunden. Viele Sendungen im Fernsehen („Die Küchenschlacht“, „Shopping Queen“ und viele andere) gäbe es nicht ohne dieses Bedürfnis nach „Contest“. Aber ergibt es überhaupt Sinn, sich mit anderen zu messen, frustriert es nicht gar? Der berühmte dänische Philosoph Søren Kierkegaard (1813-1855) mahnte schon vor fast 200 Jahren: „Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.“

Ralf Weule

Die traurigen Augen von Marietta Slomka

Marietta Slomka kennt jeder. Sie ist neben Claus Kleber das Gesicht des „Heute-Journals“. Ihr Markenzeichen sind, neben ihrer Fähigkeit, im Interview gezielt nachzufragen, ihre stahlblauen Augen. Die haben ihr schon den Vorwurf eingebracht, kalt oder emotionslos zu sein. Ich sehe das anders. Ich sehe eine unendliche Traurigkeit in diesen Augen. Eine Traurigkeit, die der Tatsache geschuldet sein mag, dass sie im „Heute-Journal“ schon alles Elend dieser Welt gesehen hat. Frau Slomka hat schon zu oft in den Abgrund geschaut. Marietta, ich bitte Sie: Lachen Sie doch mal wieder!

Ralf Weule

Morgen ist der Keller dran

Ich weiß schon, warum ich 16 Jahre in meiner bisherigen Wohnung ausgeharrt habe: Weil umziehen so anstrengend ist. Am 1. August verlasse ich die Veddel, ziehe dahin, wo andere Urlaub machen – ins Alte Land. Was gäbe ich darum, wenn alles schon gelaufen wäre! Derzeit ist bei mir Ausmisten angesagt. Um die 400 Bücher habe ich gestern zu „Stilbruch“ gebracht. Auch mein Kleiderschrank ist nur noch halb so voll. Unglaublich, wie viele „Plünnen“ man da rumhängen hat: Sogar die Krawatte von der Konfirmation habe ich gefunden. Das ist 41 Jahre her! Morgen, wenn ich frei habe, ist der Keller dran. Mal sehen, was für Altertümer ich da so finde…

Olaf Wunder

Danke, Herr Minister Scheuer

Niemand, der mich näher kennt, wird davon überrascht sein, wenn ich sage, dass ich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für eine Pfeife halte. Dass ich ihm mal zu Dank verpflichtet sein würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. Nun ist es aber so. Wäre der neue Bußgeldkatalog nicht aufgrund der Unfähigkeit des Ministers wieder eingestampft worden, müsste ich jetzt für vier Wochen den Führerschein abgeben. Bin auf der Autobahn geblitzt worden. Mit 112 km/h, wo nur 80 erlaubt waren. Ich nehm’s als letzte Warnung und fahre jetzt vorsichtiger.

Olaf Wunder

Vorwärts in die Vergangenheit

Neulich habe ich mir ein interessantes Buch gekauft: „Handbuch für Zeitreisende – Von den Dinosauriern bis zum Fall der Mauer“. Geschrieben haben es Kathrin Passig und Aleks Scholz. Die Autoren schildern amüsant die Gefahren und Freuden der Zeitreise, empfehlen historische Events und Stätten und warnen vor Dingen, die man auf jeden Fall nicht tun sollte. Nun könnte man sich fragen: Was soll der Quatsch? Reisen in die Vergangenheit? Doch wer weiß. So wie sich vor 200 Jahren niemand hätte vorstellen können, dass eines Tages durch die Luft kommuniziert wird (Handy), mag es vielleicht in 500 Jahren solche Ausflüge geben.

Ralf Weule

Der Tick mit den Schreibgeräten

Neulich habe ich es wieder getan. Ja, ich weiß, das ist nicht normal. Aber ich musste. Ich bin in die City gefahren und habe das „Warenhaus der guten Dinge“ besucht, Und, ja, ich habe mir ein weiteres Schreibgerät zugelegt. Obwohl ich von denen schon einige habe – zum Beispiel einen Taschenkugelschreiber Messing aus Japan. Dieses Mal entscheide ich mich für den Füllfederhalter Kaweco Sport aus Aluminium, poliert, aus Deutschland. Es gibt kaum ein schöneres Gefühl, als ein hochwertiges Schreibzeug in der Hand zu halten und die Feder dann übers Papier gleiten zu lassen.

Ralf Weule

Irrwege durch das Labyrinth

Einen Escape-Room habe ich noch nie von innen gesehen, brauche ich aber auch nicht. Wann immer ich mich komplett verirren möchte, brauche ich einfach nur zu Ikea in Altona zu gehen. Corona-bedingt ist das Möbelhaus jetzt noch unübersichtlicher geworden, als es ohnehin schon war. Ein zeitfressendes Labyrinth. Am Ausziehtisch Ingatorp bin ich schon zweimal vorbeigelaufen. Ob der Klappstuhl Bertil den Weg in die Freiheit weist? Eher zufällig finde ich die jetzt im Obergeschoss versteckten Kassen – und da ist auch endlich das erlösende Schild: Ausgang!

Anke Geffers

Das tanzende Stück Baumwolle

Neulich hatte ich Geburtstag und natürlich war auch meine Nichte (sieben Monate, mein größter Schatz!) da. Als ich das T-Shirt, das mir ihre Eltern schenkten, zur schnellen Anprobe an die Brust legte, fing die Kleine erst an zu strahlen, um dann lautstark loszulachen. Völlig aus dem Nichts. Ich zupfte am Oberteil, sodass es Wellen machte, und das Beömmeln nahm noch zu. „Na, gefällt dir das tanzende T-Shirt?“, fragte ich, das Stück Baumwolle immer erst zu ihr, dann zu mir zeigend. Und wie! So doll, dass sie Schluckauf bekam. Tja, wer braucht da noch teures Spielzeug?

Daniel Gözübüyük

Die Hoffnung aufs Ende der Religion

Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Warum? Vielleicht sind es die Missbrauchsfälle, die die Menschen dazu bewegen, der Kirche den Rücken zuzukehren. Vielleicht ist es auch das simple Konzept (Himmel, Hölle, Jüngstes Gericht, Wiederauferstehung etc.), das den modernen Menschen nicht mehr überzeugen kann. So bleibt zu hoffen, dass sich in naher Zukunft die These des Philosophen Arthur Schopenhauer (1788-1860) bewahrheiten wird: „Die Menschheit wächst die Religion aus, wie ein Kinderkleid; und da ist kein Halten: Es platzt.“

Ralf Weule

Diese Schlamperei macht mich wütend!

Ich hatte dienstfrei. Und weil daheim viel zu erledigen war, hielt ich mich den ganzen Tag zu Hause auf. Ja, auch um 13.32 Uhr. Umso seltsamer, dass ich nachmittags in meinem Briefkasten eine Benachrichtigungskarte fand: Demnach will ein DHL-Bote genau um diese Uhrzeit versucht haben, mir ein Paket zuzustellen. Leider erfolglos. Und nun soll ich am folgenden Tag – aber bitte nicht vor zehn Uhr – in die Postfiliale kommen und es mir abholen… Um es mal deutlich zu sagen: So eine Schlamperei macht mich wütend. Sollten auch Sie so Ihre Erfahrungen mit Brief- und Paketdiensten gemacht haben – schreiben Sie mir!

Olaf Wunder

olaf.wunder@mopo.de

Der Verlust und der neue Vorsatz

Ich habe neulich mein Portemonnaie in einem Café liegen gelassen. Habe es aber nicht bemerkt. Einige Zeit später, ich bin bereits zu Hause, klingelt es. Ein Mann übergibt mir meine Geldbörse (natürlich mit allen Dokumenten, die man so hat). Ich freue mich über diese Ehrlichkeit, bedanke mich mit einem Trinkgeld. Was hätte ich für Stress und Kosten gehabt, wenn ich alles hätte neu besorgen müssen. Seit diesem Tag befolge ich den Rat eines Kumpels. Wenn ich rausgehe, nehme ich nur noch Geld mit. Wenn man das verliert, ist es zwar ärgerlich, aber lange nicht so eine Katastrophe wie der Verlust von Perso, Führerschein und Co.

Ralf Weule

Das Alter ist ein Arschloch

Der Wecker klingelt, ich stehe auf, ziehe den Vorhang zur Seite und sehe, noch unbebrillt, im Garten einen Igel. Der scheint zu schlafen, er bewegt sich nicht. Um der Sache auf den Grund zu gehen, setze ich nun meine Brille auf und erkenne, dass es sich bei dem „Igel“ um einen dunklen Untersetzer für Blumentöpfe handelt… Oh, mein Gott, das Alter ist wirklich kein Zuckerschlecken. Und wer auch immer sagt, dass es doch auch sehr schön sei, dem halte ich entgegen, was der Schriftsteller Philip Roth äußert: Es sei ein „Massaker“. Recht hat er. Und ich ergänze: Das Alter ist auch noch ein Arschloch!

Ralf Weule

Neue Spezies vor dem Supermarkt

Sie sind neuerdings auf jedem Supermarktparkplatz zu finden, meist vor dem Eingang. Schnellen Schrittes eilen sie auf die Glastüren zu, um kurz davor abrupt abzubremsen und einen leisen Fluch auszustoßen. „Boah, nee, verdammt, nicht schon wieder“, so was in der Art. Dann drehen sie auf dem Absatz um und machen sich auf den Weg zurück zum Auto, wo sie mit genervtem Ausdruck im Gesicht etwas Kleines vom Beifahrersitz angeln. Die ganz neue Spezies der Supermarktkunden heißt: „der Gemeine Maskenvergesser“.

Stephanie Lamprecht

Großer Schrecken in der Nacht

Ich liege schon im Bett. Gerade wollen mir die Augen zufallen, als ich einen seltsamen Geruch vernehme. Feuer! Ich springe auf, schaue mich in meiner Wohnung um. Nichts. Ich reiße das Fenster auf, doch statt frischer Luft dringt noch mehr von diesem beißendem Gestank herein. „Kollegen sind schon vor Ort“, sagt mir der Mann von der Feuerwehr-Notrufzentrale. „Aber sie finden die Ursache nicht. Können Sie sehen, woher das kommt?“ Leider nein. Es vergeht eine Stunde, dann ist der Gestank weg. Am nächsten Morgen erfahre ich: Im Nachbarhaus hat Plastik auf dem Herd gebrannt. Das hätte schlimm enden können.

Olaf Wunder

Endlich verkauft? Zu früh gefreut!

Wo diese zwei beigen Herrenwesten hergekommen sind, weiß ich nicht mehr. Schön waren sie jedenfalls nicht. Also rein damit ins Internet. Leider wollte sich auch dort niemand erbarmen, eines der Teile wandert in die Kleiderspende. Neulich das Wunder: Nach über einem Jahr online will jemand die zweite Weste haben! Endlich! Ein Mann holt sie ab, kurz danach klingelt das Telefon. Wieso die Weste anders als auf dem Foto aussehe? Ups. Der Mann wollte die Weste haben, die längst schon entsorgt ist. Leider habe ich damals die falsche Anzeige gelöscht. Nun habe ich das beige Stoffungetüm zurück. So ein Mist.

Simone Pauls

Der Urlaub der anderen

Urlaubsbilder von weiten Stränden, von Weingläsern vor Sonnenuntergang oder von Bergpanoramen vor blauem Himmel erwecken einen Hauch von Neid. Die wahren Geschichten hinter der perfekten Optik erfährt man gar nicht oder später. Kaum losgewandert, Fuß verstaucht. Mückenplage, Sonnenallergie oder Kühe, die morgens um 5.30 Uhr mit Glockengeläut an der Pension vorbei auf die Alm getrieben wurden. Ich revanchiere mich mit einem idyllischen Hängemattenfoto aus dem Garten. Den dauerrasenmähenden Nachbarn oder die Baustelle gegenüber sieht und hört man auf dem Bild ja nicht.

Anke Geffers

Wer hat hier die Störung?

„Störung!“, ruft der Mann laut im Nebenzimmer. „Störung!“ Und noch mal: „Störung!“, „Störung!“, „Störung!“ Die Kinder lachen. Was ist da los? Noch während ich nachsehen gehe, höre ich es wieder: „Störung!“, „Störung!“ Hat der jetzt eigentlich ’ne Schraube locker?, frage ich mich. Auflösung: Der Mann telefoniert mit der Hotline von Vodafone. Anscheinend gibt es Verständnisschwierigkeiten zwischen ihm und dem automatischen Telefon-Roboter. Oder ist der norddeutsche Dialekt schuld? Manchmal hat das Homeoffice auch unterhaltsame Seiten.

Nina Gessner

Vom Spaß, Tiere zu beobachten

Obwohl mein Lieblingsphilosoph Arthur Schopenhauer (1788-1860) immer wieder die Wesensgleichheit zwischen Mensch und Tier hervorhob und er Zeit seines Lebens einen Pudel hatte, käme es mir nicht in den Sinn, mir eine Katze oder einen Hund zuzulegen. Mir reicht es, Tiere zu beobachten. Ihre Ursprünglichkeit, ihre Unverfälschtheit faszinieren. Warum ist das so? Schopenhauer weiß es und bringt es auf den Punkt: „Dass uns der Anblick der Tiere so sehr ergötzt, beruht hauptsächlich darauf, dass es uns freut, unser eigenes Wesen so sehr vereinfacht vor uns zu sehen.“

Ralf Weule

Wenn sich Sachen verschieben

Ich habe neulich im Fernsehen eine Sendung über Plattentektonik gesehen. So erfuhr ich, dass die Erdkruste aus sieben großen Kontinentalplatten besteht. Und diese verschieben sich auf ganz unterschiedliche Weise. Einfach faszinierend, dieses Thema. Als ich ein paar Tage später einen Bekannten treffe und ihm von meinen neuen Erkenntnissen berichten will, winkt der nur ab und sagt: „Ich kenne nur eine tektonische Verschiebung – und die ist folgende: Mein Hintern wird immer faltiger, und meine Wampe immer größer.“

Ralf Weule

Die schwimmende Erdbeere im Pool

Kein Scherz: Letztens hat bei mir eine Erdbeere auf der Terrasse gebadet. In einem Mini-Pool, nicht einmal fünf Liter Wasser drin. Bei brütender Sonne und wolkenlosem Himmel. Sie trieb genüsslich und unaufgeregt, völlig entspannt dahin. Ein Plastik-Überzug spendete ihr Schatten, schützte sie vorm Austrocknen. Na gut, zugegeben, es war nicht wirklich die kleine rote Frucht, sondern meine Nichte, sechs Monate alt, in einem entzückenden Erdbeer-Badeanzug. Sie strahlte stärker als die Sonne, genoss das Wasser in vollen Zügen. Hat sie vom Onkel geerbt, diese Liebe fürs Wasser.

Daniel Gözübüyük

Eichhörnchen im Wohnzimmer

Eigentlich sind die kleinen Pelzknäuel ja wirklich süß, dachte ich auch. Doch mit steigenden Temperaturen werden die Eichhörnchen immer frecher. Nicht nur, dass sie mir meine frisch bepflanzten Beete umgraben, um die Nuss-Eroberungen zu verstecken, jetzt kann ich noch nicht mal mehr meine Balkontür auflassen. Erst vor zwei Tagen flog vor Schreck fast der Kaffee durch das Wohnzimmer, weil plötzlich ein Eichhörnchen mitten im Raum saß. Das Witzige: Beim Hinauseilen sah es auf meinem glatten Boden ein wenig wie eine Komikfigur aus, die auf der Stelle rennt.

Sina Riebe

Spitznamen sind so ’ne Sache

Meistens wenig einfallsreich, manchmal peinlich, gelegentlich auch verstörend – wenn die Freundin auf einmal zu „Pupsi“ wird. Welch ein Glück, wenn sich der eigene Name nicht prompt zur Verniedlichung anbietet. Denkste. Nach Jahrzehnten ohne Spitznamen kommt eine (sehr liebe) Kollegin morgens auf einmal mit einem „Moin Brombiii“ um die Ecke. Mehrere Kollegen schließen sich an. Widerstand macht es nur noch schlimmer. Schon komisch: Irgendwann wird die verhasste Verniedlichung zur liebevoll gemeinten Geste. Trotzdem bleibt es so ’ne Sache …

Wiebke Bromberg

Irgendwas fehlt immer

Die Fahrt zum Supermarkt – jedes Mal eine kleine Exkursion, die gut geplant sein will. Heute steht ein Großeinkauf an. Vorbereitung läuft. Maske? Eingepackt. Ersatzmaske für Notfälle? Auch dabei. Kreditkarte? Ja. Einkaufsmarke oder Ein-Euro-Stück? Auch daran ist gedacht. Desinfektionsmittel? Steht noch im Auto. Also alles dabei, kann losgehen. Im Supermarkt angekommen, Maske auf, Ersatzmaske für alle Fälle in der Hosentasche, der Einkaufswagen rollt, die Hände sind desinfiziert. Aber das Wichtigste liegt zu Hause auf dem Küchentisch: der Einkaufszettel.

Anke Geffers

Speichel als Liebesbeweis

Würden Sie einem Menschen ins Gesicht sabbern, um ihm zu sagen, dass Sie ihn toll finden? Ich nicht. Meine Nichte, sechs Monate alt, schon. Neulich hielt ich sie auf dem Arm, streckte sie zu ihrer Begeisterung dezent in die Höhe, schließlich waren wir Kopf an Kopf, sie in leichter Schräglage und einzigartig, herzerwärmend lachend. Ihre Augen funkelten. Dann passierte es: Ein Schwall Speichel traf mich, erst ins Auge, dann lief es mir die Wangen hinunter, ein paar Spritzer schafften es sogar auf meinen Pulli. Ach, kleine Maus – ich liebe dich auch! Dein Onkel

Daniel Gözübüyük

Die Germanen und das Bier

Der römische Historiker P. Cornelius Tacitus berichtet in einer seiner Schriften über die Germanen: „Als Getränk dient ein Saft aus Gerste oder Weizen, der durch Gärung eine gewisse Ähnlichkeit mit Wein erhält.“ Die Kost sei einfach: Obst, Wildbret oder Milch vertrieben den Hunger. Und weiter: „Dem Durst gegenüber herrscht nicht dieselbe Mäßigung. Wollte man ihnen, ihrer Trunksucht nachgebend, verschaffen, so viel sie wollen, so konnte man sie leichter durch ihr Laster als mit Waffen besiegen.“ Eine scharfsinnige Analyse, die auch noch nach fast 2000 Jahren Bestand hat.

Ralf Weule

Italien – das schönste Land

Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit Italien bzw. mit der italienischen Sprache. Und habe nun in dem „Pons“-Buch „Typisch italienisch“ folgende interessante Entdeckung gemacht: Der Begriff „Bella Italia“ ist in Italien nicht geläufig (und grammatikalisch falsch). Wenn Sie von „Bella Italia“ sprechen, denken die Italiener höchstens an ein Viertel in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo, das von Italienern gegründet wurde. Für Italiener ist Italien das schöne Land, „il bel paese“, wie es schon von den Nationaldichtern Dante und Petrarca besungen wurde. Einfach zu schön!

Ralf Weule

Verkauf mit Hindernissen

Das ungenutzte Skateboard soll bei Ebay-Kleinanzeigen einen neuen Besitzer finden. Der erste Interessent meldet sich. „Hole das Board um 15 Uhr ab.“ Niemand kommt. Nur eine Nachricht zwei Stunden später. „Geht es auch übermorgen?“ O.k. Zwei Tage später das gleiche Spiel. Statt Käuferbesuch nur eine Nachricht: „Können Sie das Board auch schicken?“ O.k., dieser Deal wird nichts. Potenzieller Kunde Nr. 2 möchte sofort kaufen, „aber nur, wenn es fünf Euro Rabatt gibt“. Bei zehn Euro Endpreis? Losgeworden bin ich das gute Stück doch noch. Hab es an den Nachbarjungen verschenkt.

Anke Geffers

„Du, ich habe jetzt Hunger!“

„Du, ich muss jetzt dringend mal was essen!“ oder „Du, ich habe jetzt wirklich Hunger!“: Bemerkungen von Frauen, die Männern den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Jetzt nicht lange fragen: „Wieso denn, du hast doch gerade“ oder „Das gibt’s doch nicht!“ Einfach den Mund halten und das vorbereitete Käsebrötchen für den Fall der Fälle rausholen. Wir Männer werden nie erfahren, warum Frauen immer und überall essen müssen. Nur eins wissen wir: Schnell abfüttern, sonst gibt’s garantiert einen Laune-GAU… Und darauf haben wir nun gar keinen Appetit.

Ralf Weule

Ein Föhn als Einschlafhilfe

Eins vorweg: Ich bin kein Vater – liebe aber abgöttisch meine kleine Nichte! Neulich durfte ich sie ins Bett bringen. Der kleine Furz wollte aber partout nicht einschlafen, linste mir geradewegs strahlend in die Augen, auch der Nulli blieb dabei natürlich nicht im Mund. „Versuch es mit dem Föhn“, rufen die Eltern mir aus dem Wohnzimmer zu. Föhn? „Ja, schau mal im Internet.“ Und Tatsache: Sobald ich eine Audiodatei des doch ziemlich ohrenbetäubenden Elektrogeräts abspielte, fing die Kleine an zu schlummern. Wahnsinn! Ich probier’s in der nächsten schlaflosen Nacht mal selbst aus.

Daniel Gözübüyük

Zum Abschuss freigegeben

Neulich auf Frontal 21 einen Bericht über Deutsche gesehen, die in afrikanischen Ländern auf Jagd nach Wildtieren (Elefanten, Löwen, Nashörner etc.) gehen – und sich dabei filmen und sich einen feixen. Ihr Argument: Die geregelte Jagd schütze die Tiere vor Wilderen und sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Länder. Jetzt der Hammer: Die Trophäen dürfen legal (!) nach Deutschland eingeführt werden. Völlig krank, völlig abartig! Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Da muss dringend gehandelt werden!

Ralf Weule

Wildbienen lieben blaue Blumen

Was hab ich nicht alles gemacht, um Hummeln und andere Wildbienen anzulocken. Spezielle Samen gekauft, in drei Blumenläden und auf Wochenmärkten Pflanzen ohne Ende erworben. 51 Pflanzgefäße türmten sich schließlich auf meinem Balkon. Und die nützlichen Summer? Ignorierten mich wochenlang! Ich war beleidigt. Doch nun sind sie da. Aber von den Dutzenden Pflanzen, die fast alle „bienenfreundlich“ sein sollen, steuern die Bienen fast nur so kleine blaue Blumen an. Keine Ahnung warum. Aber von denen muss ich jetzt wohl nachkaufen ...

Thomas Hirschbiegel

330 Nazis sind 330 zu viel

Krisen wie die, in der wir uns gerade befinden, sind ein Jungbrunnen für Rechtsextremisten. Sie schüren Ängste, setzen den Menschen verrückte Ideen in den Kopf. Wie etwa die, die ganze Geschichte mit Corona sei nur erfunden, um den Bürgern die Grundrechte zu rauben. Ausgerechnet die Ewiggestrigen sorgen sich mit einem Mal um die Demokratie… Ein Witz. Aber die Masche wirkt. Deshalb tut der Innensenator gut daran, die Nazi-Szene Hamburgs ganz genau im Blick zu behalten. 330 Nazis gibt es in der Stadt, sagt der Senator – für mich sind das 330 zu viel!

Olaf Wunder

Der Mops, der aus der Decke kam

Wie gut, dass man alles im Internet bestellen kann. Sonst hätte ich viele Shopping-Neuheiten nie kennengelernt. Die zufällig entdeckten 3D-Tischdecken zum Beispiel. Ein simples Stück Stoff, aus dem Gebirge genauso herauszuwachsen scheinen wie Sanddünen, riesige Lotusblüten, Muscheln oder Fußbälle. Perfekter Hingucker, wenn man von missratenem Essen ablenken möchte. Meine Favoriten sind die Hundemotive mit überdimensionalem Konterfei von Mops, Husky oder Dogge. So plastisch und furchteinflößend, dass man glatt den Appetit verliert.

Anke Geffers

Das Rätsel der Schmeißfliege

Ein winziger Riss im Fliegengitter reicht und sie ist drin. Die dicke, fette Schmeißfliege. Einmal im Zimmer nimmt sie umgehend ihre Lieblingsbeschäftigungen auf: brummen, nerven und gegen die Fensterscheiben fliegen. Gelegentlich macht sie Pause, um sich die Augen zu putzen, dann geht es wieder ans Brummnerven. Es gehört zu den unerforschten Rätseln der Natur: Wie kann es angehen, dass Brummer es durch das gekippte Fenster im Gästeklo ins Haus schaffen, durch eine sperrangelweit offene Terrassentür aber partout nicht herausfinden?

Stephanie Lamprecht

Vollkatastrophe beim Friseur

Ein neuer Haarschnitt – auch Wochen nach der Wiedereröffnung der Friseurläden schwer zu bekommen. Und ich habe mir ganz dekadent an einem Wochenende gleich zwei gegönnt. Den ersten von einem jungen Mann, der sein Geld zwar mit Haareschneiden verdient, dessen wahres Talent aber offenbar ganz woanders liegt. Das Ergebnis: irgendwas zwischen Militär-Bürste und Ananas. Den zweiten Schnitt gab’s dann zu Hause von meiner Frau: Haarschneider auf 15 Millimeter gestellt – und weg mit dieser Vollkatastrophe.

Till Stoppenhagen

Die Bedürfnisse der modernen Hausfrau

Liebe Leser, ich weiß nicht mehr ganz genau, warum ich dort etwas bestellt habe – bei „Die moderne Hausfrau“. Ein Laden, bei dem man allerhand Skurriles und manchmal auch Hilfreiches bekommt. Auf jeden Fall erhalte ich seit geraumer Zeit einen Katalog dieser Firma. Neulich habe ich ihn mir mal etwas genauer angeguckt und entdecke auf Seite 172/173 die Zeile „Lieben Sie’s LUST-ig?“ Dort werden längliche Dinge angepriesen mit Überschriften wie „Der Rhythmus macht die ,Musik‘!“, „Der verbiegt sich jederzeit für Sie!“ und „Formschön und standfest“. Was die moderne Hausfrau so alles braucht…

Ralf Weule

Das Gegenteil vom Gewinnspiel

Bei einigen Bäckern muss man ja derzeit seine Kontaktdaten hinterlegen, wenn man sich auf eine Erdbeerschnitte hinsetzt. Infektionsketten, Sie wissen schon. Eine Frau sitzt mit einem älteren Herrn und einem Mädchen an einem Tisch, füllt den Zettel aus und wirft ihn in die Box auf dem Tresen. Der ältere Herr guckt zu: „Ist das ein Gewinnspiel?“, fragt er interessiert, „was gibt’s denn da zu gewinnen?“ Darauf das Mädchen mit lauter Stimme: „Nee, Opa, das ist das Gegenteil von einem Gewinnspiel. Wenn die dich anrufen, hast du verloren, dann musst du in Quarantäne!“

Stephanie Lamprecht

Ein ganzes Buch – ganz ohne „e“

Es gibt nichts, was es nicht gibt! Ein Kollege machte mich darauf aufmerksam, dass es nicht nur Wörter ohne den Buchstaben „e“ gibt (gestriges Moin Moin), sondern sogar ein ganzes Buch. Der französischsprachige Autor Georges Perec hat 1969 einen Roman, „Anton Voyls Fortgang“, veröffentlicht, der komplett auf das „e“ verzichtet. Eine immense Herausforderung für den Übersetzer Eugen Helmlé. Und darum geht es in dem Buch: Ein gewisser Anton Voyl verschwindet, sein Freund Amaury Conson macht sich auf die Suche nach ihm und erlebt Ungeheuerliches…

Ralf Weule

Auch ganz schön bemerkenswert

Vor ein paar Tagen hatte ich über Buchstaben geschrieben, die besonders oft in einem Wort vorkommen. Das Wort „bemerkenswerterweise“, das immerhin sieben „e“ hat. Das „e“ ist übrigens mit Abstand der häufigste Buchstabe in der deutschen Sprache. Nun gibt es aber auch ziemlich lange Wörter, die kein „e“ aufweisen. Zum Beispiel „Fußballnationalmannschaft“, ganz ohne „e“. Oder „Kriminalkommissarin“. Auch beeindruckend: „Justizvollzugsanstalt“. Und als Abschluss das längste Wort ohne „e“: „Wirtschaftsforschungsinstitut“.

Ralf Weule

Wenn der Lachs ab ist …

Neulich habe ich „Titanic“-Hefte durchgeblättert und drei Mini-Texte entdeckt, die ich den Lesern dieser Kolumne nicht vorenthalten möchte, da sie einfach zu gut sind. 1. Seemannsgarn: Dass bei in die Jahre gekommenen Fischern der Lachs ab ist, ist zugegebenermaßen ein ziemlicher Aalauer. 2. Ein Abwasch: Bei der ganzen virusbedingten Händewäscherei ist mir neulich die Idee gekommen, meine Brille gleich mitzuwaschen. Jetzt habe ich immer saubere Brillengläser! 3. Faustischer Bäckermeister: „Der Torten sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Tarten sehn!“

Ralf Weule