Moin aus Hamburg : Die Vollkatastrophe beim Friseur

Die MOPO-Redaktion sagt Moin!

Es ist der Platz in der Zeitung, in der die Redakteurinnen und Redakteure der „Hamburger Morgenpost“ seit vielen Jahren die Leserinnen und Leser begrüßen.

Mal geht's um den HVV, mal um den HSV, manchmal auch ums Wetter oder um Promis, die sich an Alster und Elbe tummeln. Meistens aber darum, was wir Kollegen in unserem Alltag in Hamburg erleben und beobachten.

Die Moins der vergangenen Tage finden Sie ab sofort auch hier auf MOPO.de:





Vollkatastrophe beim Friseur

Ein neuer Haarschnitt – auch Wochen nach der Wiedereröffnung der Friseurläden schwer zu bekommen. Und ich habe mir ganz dekadent an einem Wochenende gleich zwei gegönnt. Den ersten von einem jungen Mann, der sein Geld zwar mit Haareschneiden verdient, dessen wahres Talent aber offenbar ganz woanders liegt. Das Ergebnis: irgendwas zwischen Militär-Bürste und Ananas. Den zweiten Schnitt gab’s dann zu Hause von meiner Frau: Haarschneider auf 15 Millimeter gestellt – und weg mit dieser Vollkatastrophe.



Till Stoppenhagen



Die Bedürfnisse der modernen Hausfrau

Liebe Leser, ich weiß nicht mehr ganz genau, warum ich dort etwas bestellt habe – bei „Die moderne Hausfrau“. Ein Laden, bei dem man allerhand Skurriles und manchmal auch Hilfreiches bekommt. Auf jeden Fall erhalte ich seit geraumer Zeit einen Katalog dieser Firma. Neulich habe ich ihn mir mal etwas genauer angeguckt und entdecke auf Seite 172/173 die Zeile „Lieben Sie’s LUST-ig?“ Dort werden längliche Dinge angepriesen mit Überschriften wie „Der Rhythmus macht die ,Musik‘!“, „Der verbiegt sich jederzeit für Sie!“ und „Formschön und standfest“. Was die moderne Hausfrau so alles braucht…

Ralf Weule

Das Gegenteil vom Gewinnspiel

Bei einigen Bäckern muss man ja derzeit seine Kontaktdaten hinterlegen, wenn man sich auf eine Erdbeerschnitte hinsetzt. Infektionsketten, Sie wissen schon. Eine Frau sitzt mit einem älteren Herrn und einem Mädchen an einem Tisch, füllt den Zettel aus und wirft ihn in die Box auf dem Tresen. Der ältere Herr guckt zu: „Ist das ein Gewinnspiel?“, fragt er interessiert, „was gibt’s denn da zu gewinnen?“ Darauf das Mädchen mit lauter Stimme: „Nee, Opa, das ist das Gegenteil von einem Gewinnspiel. Wenn die dich anrufen, hast du verloren, dann musst du in Quarantäne!“

Stephanie Lamprecht

Ein ganzes Buch – ganz ohne „e“

Es gibt nichts, was es nicht gibt! Ein Kollege machte mich darauf aufmerksam, dass es nicht nur Wörter ohne den Buchstaben „e“ gibt (gestriges Moin Moin), sondern sogar ein ganzes Buch. Der französischsprachige Autor Georges Perec hat 1969 einen Roman, „Anton Voyls Fortgang“, veröffentlicht, der komplett auf das „e“ verzichtet. Eine immense Herausforderung für den Übersetzer Eugen Helmlé. Und darum geht es in dem Buch: Ein gewisser Anton Voyl verschwindet, sein Freund Amaury Conson macht sich auf die Suche nach ihm und erlebt Ungeheuerliches…

Ralf Weule

Auch ganz schön bemerkenswert

Vor ein paar Tagen hatte ich über Buchstaben geschrieben, die besonders oft in einem Wort vorkommen. Das Wort „bemerkenswerterweise“, das immerhin sieben „e“ hat. Das „e“ ist übrigens mit Abstand der häufigste Buchstabe in der deutschen Sprache. Nun gibt es aber auch ziemlich lange Wörter, die kein „e“ aufweisen. Zum Beispiel „Fußballnationalmannschaft“, ganz ohne „e“. Oder „Kriminalkommissarin“. Auch beeindruckend: „Justizvollzugsanstalt“. Und als Abschluss das längste Wort ohne „e“: „Wirtschaftsforschungsinstitut“.

Ralf Weule

Wenn der Lachs ab ist …

Neulich habe ich „Titanic“-Hefte durchgeblättert und drei Mini-Texte entdeckt, die ich den Lesern dieser Kolumne nicht vorenthalten möchte, da sie einfach zu gut sind. 1. Seemannsgarn: Dass bei in die Jahre gekommenen Fischern der Lachs ab ist, ist zugegebenermaßen ein ziemlicher Aalauer. 2. Ein Abwasch: Bei der ganzen virusbedingten Händewäscherei ist mir neulich die Idee gekommen, meine Brille gleich mitzuwaschen. Jetzt habe ich immer saubere Brillengläser! 3. Faustischer Bäckermeister: „Der Torten sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Tarten sehn!“

Ralf Weule

Was wollt ihr alle mit Trockenhefe?

Nudeln, Klopapier & Co. – alles wieder da. Bis auf eines. Ich will einen Kuchen backen und brauche Trockenhefe. Ich suche in sechs Läden – überall Fehlanzeige. Warum nur kaufen die Leute das Pulver wie verrückt? Erklärungsversuche: 1. Die Hamburger wollten Weltmeister im Backen werden. 2. Ein Influencer hat verraten, dass man damit Badezimmerfugen säubern kann. 3. Ein mysteriöses Haustier verlangt als Futter 1000 Kilo Trockenhefe am Tag. Wahrscheinlichste Erklärung jedoch: Hamsternde Hamburger haben noch nicht mitbekommen, dass übertriebene Vorratskäufe völliger Quatsch sind. Seufz.

Simone Pauls

Deutsche Sprache? Ganz schön bemerkenswert!

Neulich berichtete ich an dieser Stelle ja über das wunderbare Buch „Das sonderbare Lexikon der deutschen Sprache“. Sie erinnern sich sicherlich, es ging um Palindrome. Das Buch enthält wahre Schätze. So etwa sind in ihm Wörter versammelt, die besonders viele identische Buchstaben haben. Zum Beispiel das Wort „bibbern“ – immerhin drei „b“. „Kuckuckskind“ hat vier „k“. Auch nicht schlecht „Untersuchungsausschuss“ – fünf „u“. Aber es geht noch besser. „Papperlapapp“ hat stolze sechs „p“. Und jetzt der Höhepunkt: „bemerkenswerterweise“ – sieben „e“!

Ralf Weule

Segelohren wegen Corona?

Bekomme ich wegen Corona eigentlich Segelohren? Wenn ich so mit Maske in den Spiegel gucke, hab’ ich da so meine Befürchtungen. Der Schneider vom Grindel hat die Gummibänder nämlich ziemlich knapp genäht. Die Folge: Sie spannen hinter den Ohren und klappen die Lauscher auf. Doch Kollege Patrick Sun hat die Lösung. Der passionierte Biker empfahl mir einen Schlauchschal, wie ihn Motorradfahrer tragen. Und wissen Sie was – die Dinger sind superpraktisch. Sie verrutschen nicht, halten warm, und man sieht ein bisschen verwegen damit aus…

Thomas Hirschbiegel

Die Sache mit dem Laster

Ich musste mir neulich von einem Bekannten vorwerfen lassen, dass ich seiner Meinung nach in dieser Rubrik zu viel über Schopenhauer schreibe. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Ich kenne auch andere Leute, die die Natur des Menschen durchschauen. Zum Beispiel den Literaten La Rochefoucauld (1613-1680). Eine seiner schönsten Erkenntnisse: „Die Laster erwarten uns im Lauf des Lebens wie Herbergen, in denen man einkehren muss. Ich zweifle, ob man sie aus Erfahrung meiden würde, wenn man denselben Weg zweimal gehen dürfte.“

Ralf Weule

Moin aus Hamburg: Wer grüßt denn da so freundlich?

Als Risikopatient begrüße ich es sehr, dass sich so viele Menschen an die Schutzmasken-Pflicht halten. Aber der Stofffetzen im Gesicht hat auch so seine Tücken. Wie ich am Sonnabend beim Einkaufen erleben musste. Da quatscht mich einer von der Seite an: „Hey Rüga, du auch hier.“ Ich mustere den Mann – und hab’ nicht die geringste Ahnung, um wen es sich handelt. Peinlich, denn klar ist, der muss mich gut kennen – sonst wüsste er ja meinen Spitznamen nicht. Als er dann den Snutenpulli aus dem Gesicht nimmt, erkenne ich den alten Kumpel wieder und gehe freudestrahlend auf ihn zu: „Mensch, Harry!“

Rüdiger Gärtner

Moin aus Hamburg: Die Gier des Menschen

Ich gehe einkaufen. Auf dem Weg ins Rewe-Center in Winterhude stelle ich fest, dass ich meine Maske vergessen habe. Zum Glück gibt es dort eine Apotheke. Zaghaft frage ich, ob ich das Geschäft betreten darf. Ich darf. Die Verkäuferin bietet mir eine hochwertigere Maske (um die 6 Euro) oder zehn einfache Einwegmasken (19,95 Euro!) an. Zähneknirschend entscheide ich mich für die 19,95-Euro-Variante. Die Frau fragt, ob ich die Quittung haben möchte? Ich sage: „Ja“. Denn dieser Beleg wird mich immer an die Krise erinnern und an die Tatsache, dass die Gier des Menschen unersättlich ist und sein wird. Dieser Laden wird mich nie wiedersehen.

Ralf Weule

Moin aus Hamburg: Kommandos im Supermarkt

Einkaufen bei Aldi. Ein älteres Paar schiebt missmutig den Wagen durch die Gänge. Ihren Namen wissen wir nicht, seinen kennt schnell der ganze Laden. „Nicht diese Kekse, Werner, ich mag nur die mit Kokos!“, keift sie. „Werner! Nimm die andere Kasse! Werner, beeil dich!“, geht es weiter. Werner möchte antworten, aber über dem Mundschutz seiner Frau funkelt es böse. Sag jetzt besser nichts, Werner, es wäre ohnehin das Falsche. Warum ist er überhaupt mitgekommen zum Einkaufen?Ach ja, man ahnt es: Zum Bezahlen. Zum Autofahren. Und zum Schleppen.

Anke Geffers

Moin aus Hamburg: Gesucht wird ein ganz besonderes Spray

Anti-Beschlagspray für Brillengläser ist das neue Klopapier. Gesichtsmasken und Brillen vertragen sich nämlich nicht besonders. Vor allem in kleinen Läden beschlagen die Gläser sofort. Nun ist es aber gar nicht so einfach, das Zeug zu bekommen. In der City ließ man mich in der Filiale einer Optiker-Kette 20 Minuten warten,um mir dann zu sagen: Ausverkauft! Da lob’ ich mir Hamburgs Traditionsoptiker Bode. Der nette Verkäufer im Geschäft am Jungfernstieg schenkte mir das letzte Spray, das eigentlich für den Eigenbedarf im Geschäft vorgesehen war.

Thomas Hirschbiegel