Moderator sucht „die eine“ – aber sehen in Eppendorf nicht fast alle Frauen so aus?

Moderator Patrice Bouédibéla sucht seine Traumfrau aus Eppendorf: blond, Trenchcoat, Lululemon-Leggings. Doch ist Bouédibéla wirklich der einen begegnet – oder nur einer von vielen?

Am Dienstag startete der Moderator auf TikTok und Instagram den Aufruf: In einem Café habe er eine Frau gesehen, aber nicht getraut, sie anzusprechen. Dabei sei er sich sicher: Sie ist „die eine“, auf die er gewartet habe. „Wenn ihr sie kennt und die Beschreibung passt, sagt ihr bitte: Ich suche sie.”

Seitdem haben auf beiden Plattformen jeweils über 30.000 Menschen seine Videos gesehen, geteilt und spekuliert, wer die Unbekannte ist. Für Bouedibela steht fest: Sie war „einzigartig“.

In den Kommentaren sorgt die Beschreibung der Frau – Trenchcout, Lululemon-Leggins, Cap, dunkelblone Haare, weiße Sneaker – allerdings auch für viele Lacher: „Guter Witz, so sehen wir alle hier aus”, „Eppendorf in a nutshell” und „The look of Eppendorf” schreiben Nutzer auf Instagram. Wieder andere legen nach: „Und im Sommer trägt sie Rock und Cowboystiefel” und „Ich glaube, du findest sie vielleicht auch in München in Haidhausen”.

Ob als GIF oder in Kommentaren – ein Motiv taucht immer wieder auf: der Schuh von Aschenputtel. „Ja, die sehe ich auch plötzlich überall in Eppendorf. An jeder Ecke ist sie, verrückt. Hast du einen Schuh von ihr? Ich glaube, nur so wirst du die eine finden”, witzelt ein anderer User.

Trenchcoat, Leggings, Cap: das Eppendorfer Standard-Outfit?

Tatsächlich beschreibt Bouédibéla einen Eppendorfer Standard-Look: Trenchcoat, Leggings, Cap. Ob am Isemarkt, in der Eppendorfer Landstraße oder in den sozialen Medien: Immer wieder zeigen sich Hamburger Prominente und Influencer in diesem Outfit – von Sylvie Meis bis Lotta Stichler. Die Haare der Eppendorferinnen? Meist blond, fast immer offen getragen. Häufig verschwindet der Ansatz unter einer Cap.

Mäntel in unterschiedlichen Farben und Längen prägen das Straßenbild in Eppendorf – besonders in der Übergangszeit. Ein häufiger Hingucker: der Trenchcoat. Auch Model und Moderatorin Sylvie Meis kombiniert ihre Outfits regelmäßig mit dem klassischen und zeitlosen Mantel.

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Unter dem Trenchcoat versteckt sich oft ein Sportoutfit. Auf dem Weg zum Pilates wird der Mantel schnell übergeworfen. Die präferierte Leggings-Marke vieler Eppendorferinnen: Lululemon, eine kanadische Sport-Marke mit Store in der Hamburger Innenstadt. Leggings werden wahlweise mit Sneakern – wie bei Bouédibélas unbekannter Traumfrau oder wie bei Influencerin Lotta Stichler mit Ballerinas – kombiniert.

Ob Patrice Bouédibéla bei seinem Spaziergang tatsächlich „die eine” gesehen hat, bleibt offen. „Sie könnte auch aus Eimsbüttel sein”, schreibt eine Userin unter dem Aufruf auf Instagram. Vielleicht sollte Bouédibéla seinen Suchradius ausweiten. Auf eine Anfrage, ob sich seine Traumfrau schon gemeldet hat, gibt es bislang keine Antwort.