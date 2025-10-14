Mobbing, sexistische oder rassistische Kommentare und sogar üble Beschimpfungen durch Chefs oder Oberärzte gehören einer Umfrage des Marburger Bundes unter Ärzten zufolge zum Alltag an Hamburger Kliniken. 87 Prozent von 500 Befragten haben in Kliniken schon Machtmissbrauch erlebt. Fast alle Betroffenen schweigen aus Angst um Job oder Karriere. Eine nicht: Die Neurochirurgin Dr. Kara Krajewski geht an die Öffentlichkeit. Die 43-Jährige hat eine „Petition gegen Machtmissbrauch in der Medizin“ gestartet und nach eigenen Angaben innerhalb von 14 Tagen bereits rund 2500 Unterschriften gesammelt.





