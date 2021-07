MiWuLa und Heide : So gut sind die Miniaturwelten des Nordens

Seit knapp 20 Jahren gibt es das Miniatur Wunderland in der Hamburger Hafencity. Mit immer neuen Welten und Ideen wird die Phantasie-Welt stetig erweitert. Gerade wurde der neue Kirmes-Bereich eröffnet. Doch nun bekommt die größte Modelleisenbahn der Welt große Konkurrenz aus Bispingen. Dort entsteht eine laut Machern noch größere Bahn, die am Mittwoch eröffnet wurde. Die MOPO hat beide Attraktionen verglichen und zeigt Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

Wie groß ist die Modellfläche?

Miniatur Wunderland in Hamburg: Nach eigenen Angaben erstreckt sich die Hamburger Modelleisenbahn auf 1.499 Quadratmeter Fläche. Die Mietfläche des Model-Paradieses ist ganze 7000 Quadratmeter groß. Es kann also noch fleißig erweitert werden – und das wird es auch. Nach eigenen Angaben sollen Ende 2020 Monaco und die Provence fertig werden. In den nächsten Jahren sind zudem Abschnitte für Südamerika, Mittelamerika, Karibik und Asien geplant.

Modellbauwelten Bispingen: In der Modellbauwelt in Bispingen entstand auf über 12.000 Quadratmetern das neue Paradies für Eisenbahn-Fans. Auf der Fläche soll es nach eigenen Angaben etwa 50 verschiedene Welten geben.

Wie lang sind die Gleise?

Miniatur Wunderland in Hamburg: Im Hamburger Paradies für Modellfans sind laut Angaben der Wunderland-Macher 15.700 Metern an Gleisen verbaut, auf der die Miniatur-Züge ihre Bahnen kreisen. Die Bauer haben dabei die Spurweite H0 verwendet, die eine breite von etwa 16 Millimetern aufweist. Umgerechnet bedeutet das 1367,21 Kilometer „echte Gleise“, wie die Macher vorrechneten.

Modellbauwelten Bispingen: In dem Modellbau-Pendant in Bispingen sind nach Angaben der Bauer Gleise verbaut, die 600 Meter länger sein sollen als bei der Konkurrenz in Hamburg. Sie soll zunächst etwa 20 Kilometer lang sein. Hier wurde zudem die Spurlänge G verwendet, und nicht H0, wie im Hamburger Miniatur Wunderland verwendet wurde. Die Breite von 45 Millimetern ist dabei mehr als doppelt so groß.

Wie viele Züge gibt es?

Miniatur Wunderland in Hamburg: Das Miniatur-Wunderland hat insgesamt 1040 Züge, die auf den Bahnen unterwegs sind. Diese haben insgesamt über 10.000 Waggons. die mit über die Schienen gezogen werden.

Modellbauwelten Bispingen: In der Modellbauwelt in Bispingen sollen insgesamt 500 Züge auf den 20 Kilometer langen Gleisstrecken ihre Runden drehen.

Wie ist die Länge des längsten Zuges?

Miniatur Wunderland in Hamburg: Der größte Zug im Hamburger Miniatur Wunderland misst eine Länge von 14,51 Meter – das ist rund halb so lang wie ein einzelner Waggon eines echten ICE-Zuges.

Modellbauwelten Bispingen: In Bispingen werden die Züge zum Teil größer sein als in Hamburg. Die Macher sprechen dabei von bis zu 30 Meter langen Zügen. Durch die breiteren Gleise werden diese sicherlich auch wuchtiger ausfallen als beim Hamburger Pendant.

Welche Abschnitte gibt es?

Miniatur Wunderland in Hamburg: Im Miniatur-Wunderland gibt es insgesamt neun Welten. Darunter unter anderem Amerika, die Schweiz, Skandinavien, die neugebaute Kirmes, Österreich und Mitteldeutschland.

Modellbauwelten Bispingen: In der neu eröffneten Modellwelt in Bispingen soll es nach Angaben der Macher 50 Themenwelten geben. Dabei kann man unter anderem afrikanische Wüsten, Moore in Schottland oder den Harz bewundern.

Wie viele Mitarbeiter arbeiten an der Bahn?

Miniatur Wunderland in Hamburg: Im Miniatur Wunderland arbeiten insgesamt 360 Mitarbeiter. In vielen Arbeitsbereichen sind ruhige Hände gefragt. Alleine der aktuellste Aufbau der Kirmes, der im Vergleich zu anderen Welten eine relativ kleine Fläche aufweist, verschlang rund 750.000 Euro an Baukosten.

Modellbauwelten Bispingen: An der Fertigstellung der Bahn in Bispingen haben nach eigenen Angaben 50 Menschen aus aller Welt gearbeitet.

Wie ist die Höhe der bisherigen Baukosten?

Miniatur Wunderland in Hamburg: Nach eigenen Angaben liegen die Baukosten beim Miniatur Wunderland bis jetzt bei rund 36 Millionen Euro. Doch es sind ja noch einige Welten geplant, die die Kosten zusätzlich in die Höhe treiben werden.

Modellbauwelten Bispingen: Betreiber Frank Blin teilte der MOPO mit, dass das gesamte Resort mit Hotel und Snow Dome elf Millionen Euro gekostet hat. Die alleinigen Kosten für die Modellwelten wollte er nicht verraten.

Was kostet der Eintritt?

Miniatur Wunderland Hamburg: Die Preise im Miniaturwunderland variieren und setzen sich meist aus dem Tag der Buchung und der Uhrzeit zusammen. Besucher zahlen im Schnitt 20 Euro pro Ticket. Am frühen Morgen oder am späten Abend können die Preise aber abweichen.

Modellbauwelten Bispingen: In der Modell-Welt in Bispingen gibt es auch verschiedene Preise. Kinder bis 12 Jahre zahlen beispielsweise 7,50 Euro, Erwachsene 15 Euro, Senioren (ab 65 Jahre) 13 Euro und Schüler, Studenten und BufDis 11 Euro. Dazu gibt es für spezielle Gruppen gesonderte Tarife. Auch Saison- und Jahreskarten können erworben werden.

Bispingen: Trotz Unterschieden eine Konkurrenz für Hamburg

Mit der neuen Modellbauwelt in Bispingen hat das Hamburger Miniatur Wunderland sicherlich einen großen Konkurrenten bekommen. Doch trotz des gleichen Themengebietes werden sich die Bahnen in gewissen Punkten unterscheiden. Der wichtigste Punkt ist dabei sicherlich, dass sich die Modellbahn in Bispingen in nicht wetterfesten Räumlichkeiten befindet, sondern teilweise unter freiem Himmel liegt und somit nur in den Sommermonaten geöffnet ist.

Daher wurden bei der Fertigstellung auch andere Materialien verwendet, als es sonst üblicherweise der Fall ist. Zudem fahren im Miniatur Wunderland deutlich filigranere Züge durch die Phantasiewelten als in Bispingen. Die Spurweite G in Bispingen ist nämlich deutlich breiter als die Spurbreite H0, die im Wunderland verwendet wird. Auch die Zuglänge wird im Durchschnitt in Bispingen länger sein.