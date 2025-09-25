Mitten in der Schanze: Sprayer übermalen Gedenktafel für Nazi-Opfer

Unfassbarer Vandalismus: Unbekannte haben eine Gedenkwand am Bahnhof Sternschanze mit Graffiti besprüht. Gibt ein Tag einen Hinweis auf die Täter?

Die Tafel erinnert an die Deportation von rund 1500 jüdischen Menschen, die am 15. und 19. Juli 1942 von dem Bahnhof aus ins tschechische Terezin (deutsch: Theresienstadt) verschleppt wurden.

Ein Hinweis auf die Täter: Ist das der Tag der Sprayer-Crew? Holger Artus Ein Hinweis auf die Täter: Ist das der Tag der Sprayer-Crew?

Die Gedenktafel ist nun fast komplett mit einem Graffiti bedeckt. Auf der Wand prangt unter anderem der Tag „PNZ HH“ – ein Kürzel, das offenbar von einer Hamburger Sprayer-Crew stammt. Wer hinter der Tat steckt, ist bislang aber unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Mädchen tot, Vater im Koma: Riesige Hilfswelle nach verheerendem Feuer

Immer wieder kommt es in der Hansestadt zu Vandalismus durch Sprayer. Allein die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr 950.000 Euro an Reinigungskosten für die Graffiti-Entfernung an den Fahrzeugen der S-Bahn in Hamburg öffentlich gemacht. (rei)