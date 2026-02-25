Backstein, Bahngleise und Kreative: Seit 2010 entwickelt die Stadt Hamburg das Oberhafenquartier als kulturellen Treffpunkt in der HafenCity. Doch das Viertel ist nach wie vor durch Bahngleise vom Rest der HafenCity getrennt. Der künftige Oberhafentunnel soll das ändern. Der Tunnel ist seit über fünf Jahren im Bau – und jetzt auch auf der Mängelliste des Rechnungshofs gelandet, der in dem Projekt ein Millionen-Grab befürchtet. Allein der Betrieb des Fußgängertunnels soll eine sechsstellige Summe im Jahr kosten.





