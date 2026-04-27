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Paradieshof

Der Paradieshof in der Neustadt ist eines der wenigen erhaltenen Wohnhäuser in Hamburg aus vorindustrieller Zeit. Foto: Florian Quandt

  • Neustadt

paidLegendärer Club, Barock-Mietshaus: Darum ist diese Straße in der City so besonders

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Ganz schön viel Historie in so einer kurzen Straße. Ein Mietshaus aus der Barockzeit steht in der Neustadt, ein legendärer Musikclub hält seit Jahrzehnten die Stellung, Stolpersteine erinnern daran, dass jüdische Familien am Alten Steinweg lebten. Die Straße war schon im Mittelalter Teil eines wichtigen Handelswegs. Hier gibt es einiges, was Sie nicht verpassen sollten. Unsere Tipps:


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