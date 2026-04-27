Ganz schön viel Historie in so einer kurzen Straße. Ein Mietshaus aus der Barockzeit steht in der Neustadt, ein legendärer Musikclub hält seit Jahrzehnten die Stellung, Stolpersteine erinnern daran, dass jüdische Familien am Alten Steinweg lebten. Die Straße war schon im Mittelalter Teil eines wichtigen Handelswegs. Hier gibt es einiges, was Sie nicht verpassen sollten. Unsere Tipps:





