Mitten in der City: Das ist Hamburgs größter Hotel-Pool – und so kommen Sie rein

Mitten in der Hamburger Innenstadt eröffnet ein neues Luxus-Spa – inklusive 20 Meter langem Innenpool. Im historischen Levantehaus hat das Conrad Hamburg seinen Wellnessbereich geöffnet. Und der ist ausdrücklich auch für Hamburgerinnen und Hamburger gedacht.

Herzstück des neuen Levante Spa ist nach Angaben des Hauses der größte Hotelpool der Stadt. Der 20 Meter lange Innenpool liegt in den historischen Räumen des Levantehauses: Marmorelemente und Jugendstil-Friese blieben erhalten und wurden mit moderner Gestaltung kombiniert. Hinzu kommen Sauna, Dampfbad, Solebad, Kneippbecken und mehrere Ruhebereiche.

Blick auf den Saunabereich des neuen Luxus-Spas. MHP Hotel AG Blick auf den Saunabereich des neuen Luxus-Spas.

Auch Hamburger können Luxus-Spa nutzen

Besonders: Das Spa ist nicht nur Hotelgästen vorbehalten. Mit speziellen Mitgliedschaften können auch Hamburger das Angebot dauerhaft nutzen – inklusive Pool, Wellness und Fitnessbereich. Je nach Modell ist der Zugang werktags oder täglich möglich. Zusätzlich gibt es Rabatte auf Behandlungen sowie im Restaurant und in der Bar des Hotels.

Ziel sei es, so das Conrad Hamburg, einen festen Ort für Erholung und Regeneration mitten in der City zu schaffen.(mp)